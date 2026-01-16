En España hablan de la "paradoja de Federico Valverde": "Al Halcón le faltaron garras, estuvo enjaulado, y ha lucido más como lateral"

Federico Valverde no atraviesa su mejor momento en Real Madrid. No solo por su rendimiento, sino por los resultados obtenidos últimamente, y porque fue cesado su técnico, Xabi Alonso y llegó en su lugar Álvaro Arbeloa.

Como informó este viernes Referí, Arbeloa halagó lo que significa el uruguayo, como capitán, y dijo que hasta puede jugar de golero.

El pasado miércoles, Valverde volvió a jugar de mediocampista, ya que su flamante entrenador no quería hacer lo que hizo Xabi Alonso colocándolo casi siempre de lateral derecho, en una posición que no quería hacerlo.

No obstante, fueron "una vergüenza" según publicó el diario deportivo Marca, quien a su vez, criticó duramente al uruguayo. tras perder en la hora de visita 3-2 ante Albacete -que está en Segunda división y pelea para no descender a Tercera y quedaron eliminados de la Copa del Rey-.

El pasado domingo, la derrota ante el eterno rival, Barcelona por la final de la Supercopa Española, llevó a que luego de siete meses, Xabi Alonso fuera despedido como técnico de Real Madrid.

Luego de conocida la salida de Xabi Alonso, Federico Valverde lo despidió en sus redes sociales.

Lo que dicen en España de Valverde

El diario deportivo AS publica este viernes un informe en el que habla de Federico Valverde.

"La paradoja de Valverde", tituló el medio de Madrid, y en la bajada de dicha nota expresa: "De vuelta al centro del campo, al Halcón le faltaron garras, vuelo y fútbol. Mucha intervención (94 toques) sin producción. Esta temporada ha lucido más como lateral".

En el informe, se explaya: "Valverde fue el más brillante de Real Madrid en la semifinal de Arabia. Fue decisivo, con y sin balón, ante el Atleti. Marcó (un golazo de tiro libre al minuto) y asistió, pero como lateral derecho. Contra el Barça jugó más adelantado, en el centro del campo, pero acostado en el carril del dos a la hora de defender. Y fue de menos a más. Rindió. Contra Albacete, Arbeloa le devolvió a la sala de máquinas. En el centro del campo estuvo activo, se ofreció (94 intervenciones, solo por detrás de Güler y Huijsen), pero no mordió, ni decidió. En su sitio y, a su vez, fuera de sitio. La paradoja de Valverde".

"Mientras que como dos tuvo, tiene, vuelo, en el Carlos Belmonte contra Albacete fue un halcón enjaulado", expresa.