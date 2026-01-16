"De golero también lo haría bien": los tremendos elogios para Federico Valverde del nuevo técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien contó su plan con el uruguayo

El nuevo director técnico de Real Madrid , Álvaro Arbeloa , llenó de elogios al uruguayo Federico Valverde , capitán del equipo, de quien dijo que “es madridismo”, en la conferencia de prensa de este viernes, previa de su debut en el banco del Santiago Bernabéu en el partido de este sábado ante Levante (10:00 horas).

El entrenador fue consultado por cuál era su plan con Valverde, quien en el último partido ante Albacete por Copa del Rey, con un dura derrota y eliminación para los merengues , jugó de en el medio, luego de haberlo hecho como lateral cuando Xabi Alonso estaba al frente del equipo.

“La suerte que tengo con Fede es que de golero también lo haría bien. Es un chico que tiene una capacidad tan grande para jugar al fútbol que lo podría hacer bien en cualquier sitio”, dijo Arbeloa, quien reemplazó a Alonso esta semana.

“El otro día, le puse en su posición natural. Pero tengo en él a un grandísimo capitán y lo ha demostrado en los últimos meses”, agregó.

El DT blanco señaló: “Lo veremos en muchas posiciones porque nos puede dar muchas cosas. A mí me gusta que haya un equipo con mucha movilidad, que intercambie posiciones. Seguro que Fede disfrutará mucho jugando al fútbol, que al final es lo que quiero”.

Por último destacó la adhesión del uruguayo a Real Madrid. "Es lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Encarna muy bien ese 'espíritu Juanito' de carácter, fuerza, sacrificio y talento. Es madridismo, un representante excepcional de lo que es este escudo y el Real Madrid".

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (L) and Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal fight for the ball during the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah Federico Valverde y Lamine Yamal Foto: AFP

Lo que dijo Arbeloa tras las críticas

Álvaro Arbeloa respondió a la crítica que recibió por su primera convocatoria al mando del primer equipo del Real Madrid, en la derrota ante el Albacete que costó la eliminación de la Copa del Rey, realizando una defensa a ultranza de la cantera y aclaró que no hubo descansos a jugadores que no viajaron.

"La convocatoria de Albacete fueron los jugadores que estaban disponibles y podían jugar. Los que se quedaron es porque no podían hacerlo, o si lo hacían había riesgo de lesión. Valoré el esfuerzo de Vini porque sé de dónde venía, de la semana tan dura que había tenido y los esfuerzos hechos. No solo mostró disposición, quiso echarse el equipo a la espalda, pidió el balón, encaró una y otra vez. Eso es ser un líder y es lo que quiero y necesito de él", manifestó.

Federico Valverde en el partido de Real Madrid que cayó eliminado ante Albacete Federico Valverde en el partido de Real Madrid que cayó eliminado ante Albacete

Arbeloa, que ha crecido como técnico en la cantera del Real Madrid desde su primer paso, hizo una defensa a ultranza de los canteranos que jugaron en Albacete.

"He leído mucha crítica a la cantera y a los canteranos. Sabed que me vais a tener enfrente siempre porque el Real Madrid tiene los mejores canteranos del mundo y me van a tener siempre a su lado", dijo.

El nuevo técnico del Real Madrid no se arrepintió de ninguna de sus decisiones del primer día. "Todo el que estaba disponible para jugar en Albacete, vino. Los que se quedaron es porque no podían jugar o, si lo hacían, asumían un riesgo de lesión. Lo asumí y lo volvería a hacer".

Para Arbeloa fue un "fracaso" caer en Copa del Rey ante un equipo de categoría inferior, pero se mostró convencido del crecimiento que va a protagonizar el Real Madrid. "He fracasado muchas veces, no he llegado aquí de éxito en éxito en la cantera. Me han hecho crecer muchos momentos muy difíciles. Reflexionar y mejorar. Por eso soy firme creyente de que los fracasos te hacen mejorar y te acercan donde quieres llegar".

Por eso enfocó ya al Levante "con mucha energía" de competir en un partido que calificó de "fundamental" para "seguir en la lucha por LaLiga" y en el que pidió el apoyo de la afición del Santiago Bernabéu.

"Los entrenadores necesitamos lo que no tenemos, que es tiempo, pero yo no necesito nada. El calendario y mis circunstancias son lo que son, ni me asustan ni me preocupan. No me hacen temblar ni dudar ni un segundo. Necesito tener unos jugadores tan fantásticos como los que tengo. Con eso estoy tranquilo y duermo bien. Estoy muy motivado, soy un luchador nato y voy a muerte con una plantilla extraordinaria", defendió.

FOTODELDÍA MADRID, 13/01/2026.- El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, dirige el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este martes. El Real Madrid se enfrenta mañana al Albacete El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa Foto: EFE

Su llegada a la ciudad deportiva de Valdebebas el viernes, a las 6:57 de la mañana, se le trasladó al técnico en rueda prensa. "Si sorprende es porque en el Castilla no me veías entrar. Suelo llegar pronto porque hay mucho trabajo. Del primer día al último voy a dar lo mejor de mi mismo. Trabajaré las horas que sean necesarias para poner al equipo donde se merece y pelear por ganar todos los títulos".

Arbeloa evitó que cualquiera de sus respuestas se pudiera convertir en crítica a su antecesor, su amigo Xabi Alonso. Por eso, no profundizó en el aspecto físico con el que ha recibido al equipo.

"No soy ajeno a todo lo que se dice y, si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi y su cuerpo técnico, no la van a encontrar. Lo que faltó en Albacete fue idea de juego, físico y muchas cosas de las que el responsable soy yo, y lo seré de aquí hacia adelante. Es un privilegio trabajar con Antonio (Pintus) para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos sus aspectos", aseguró.

Por último, como ya hiciera con Vinícius en más de una ocasión cuando se le preguntó por el brasileño, Arbeloa dejó buenas palabras hacia dos jugadores que deben ser grandes referentes de su equipo, Fede Valverde y Jude Bellingham.

"De cerca te das cuenta todavía más de la clase y el talento de Jude. Tiene que ser otro de los líderes por su capacidad de jugar. Me gustan futbolistas que tienen mucha movilidad. Tiene mucha llegada, pero también capacidad para construir. Le voy a pedir que sea importante, que tenga trascendencia en el juego. Tenemos que aprovechar su capacidad de llegar al área y que transmita su personalidad al equipo", analizó.

Con base en EFE