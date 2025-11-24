El golazo del uruguayo Álvaro Rodríguez a Real Madrid, su exequipo, y el cambio de camiseta con Federico Valverde; mirá el video

El delantero de Elche FC, Álvaro Rodríguez marca ante la presencia del defensa Raúl Asencio

El uruguayo Álvaro Rodríguez , delantero de Elche, marcó un golazo ante Real Madrid, su exequipo, en el partido de este domingo que terminó con empate 2-2 por la decimotercera jornada de LaLiga española.

"Noche especial", comentó El Toro tras su gol, luego de ingresar para el último tramo del partido en el que su equipo fue local.

Por debajo en el marcador en dos ocasiones en casa del recién ascendido Elche, Real Madrid, donde Federico Valverde fue suplente e ingresó tras su lesión, pudo al final salvar un punto (2-2) este domingo con un tanto de Jude Bellingham en la recta final.

ELCHE (ALICANTE), 23/11/2025.- El delantero del Elche FC, Álvaro Rodríguez (d) marca ante la presencia del defensa Raúl Asencio (i) del Real Madriddurante el partido de la jornada 13ª de LaLiga entre el Elche CF y el Real Madrid, este domingo en el estadi

Captura de pantalla 2025-11-24 081537 Álvaro Rodríguez con la camiseta de Federico Valverde

El punto permite al equipo blanco seguir líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), que se había colocado en cabeza provisionalmente el sábado al golear 4-0 al Athletic de Bilbao.

Una derrota en el estadio Martínez Valero hubiera desalojado al Real Madrid del primer puesto y hubiera convertido en firme el liderato del Barça, pero el empate permite a los merengues seguir delante de su eterno rival en la clasificación.

En cualquier caso, las sensaciones del cuadro blanco no son buenas al encadenar un tercer partido consecutivo sin ganar, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Bellingham se convirtió en el héroe madridista de la velada al firmar el 2-2 definitivo en el minuto 87, a pase de Kylian Mbappé.

Antes de eso, el Elche se había adelantado por dos veces en el marcador con sendos tantos de dos jugadores formados en la cantera del Real Madrid, Aleix Febas (53') y el uruguayo Álvaro Rodríguez (84').

Entre medias había igualado provisionalmente el defensa internacional español Dean Huijsen (78'), asistido por Bellingham.

