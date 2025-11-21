Federico Valverde se recuperó y vuelve a estar a la orden en Real Madrid luego de perderse los partidos de la selección uruguaya

Federico Valverde volvió a entrenar con normalidad este viernes en Real Madrid tras recuperarse de la lesión que lo dejó afuera de los dos últimos amistosos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante México y Estados Unidos.

El volante sufrió un problema en el músculo semimembranoso de la pierna derecha , por la que entrenó diferenciado en los últimos días.

Este viernes, Valverde trabajó con normalidad y todo indica que estará a la orden para el partido del domingo ante Elche (17 horas) .

Real Madrid completó este viernes su cuarto entrenamiento de la semana, en el que el técnico Xabi Alonso tuvo de vuelta al resto de internacionales que faltaban por reincorporarse a la dinámica del grupo, aunque, eso sí, David Alaba lo hizo con una sobrecarga muscular que le hace ser duda para la visita el Elche de este domingo.

ESPAÑA El Toro Álvaro Rodríguez y Federico Valverde fueron al Santiago Bernabéu a ver un espectáculo totalmente diferente que atrapó a Madrid

ESPAÑA Federico Valverde encendió las alarmas en Real Madrid: jugó 190 de los últimos 200 partidos del club, su físico lo siente y está al límite

Con las bajas seguras de Dani Carvajal -artroscopia en la rodilla derecha-, Éder Militao -lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha- y Franco Mastantuono -pubalgia-, Xabi tiene también las dudas de Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni.

El primero realizó solo una parte con el grupo, una vez superada la rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en septiembre con Alemania; mientras que el segundo sí que completó el entrenamiento y tiene más opciones de volver a la convocatoria.

Además, Xabi Alonso cuenta con la duda de un David Alaba que ha vuelto de sus compromisos con Austria con una sobrecarga muscular, por lo que su presencia en la visita al Elche depende de cómo evolucione y de si participa o no en el entrenamiento previo del sábado.

Eso sí, el entrenador del Real Madrid recibió buenas noticias con otros futbolistas que, o no viajaron o volvieron antes de sus compromisos internacionales.

Huijsen, los franceses Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, el uruguayo Fede Valverde y el belga Thibaut Courtois completaron el entrenamiento sin contratiempos y, salvo sorpresa, estarán en la lista para la 13ª Jornada de LaLiga EA Sports.

Compromiso que afronta el Real Madrid como líder de la competición, con tres puntos de ventaja respecto al FC Barcelona, su inmediato perseguidor, y que supondrá el inicio de nueve partidos en 28 días para el conjunto blanco.

Con base en EFE