Nacional / Uruguay

Regresa a Uruguay la delegación de bomberos que colaboró en incendios forestales en Chile

La delegación realizó trabajos pie a tierra y ampliación de cortafuegos en zonas afectadas

31 de enero 2026 - 16:23hs
WhatsApp Image 2026-01-30 at 1.59.02 PM

La delegación de bomberos uruguayos que colaboró en el combate de incendios forestales en Chile iniciará su retorno al país este sábado

El contingente había partido el 23 de enero para apoyar las tareas en zonas afectadas por incendios de gran magnitud. Su labor se concentró en trabajos operativos sobre el terreno. El apoyo brindado por la delegación se centró en tareas realizadas pie a tierra, priorizando la seguridad del personal. Antes de intervenir, se efectuó un reconocimiento del área asignada.

A partir de ese relevamiento, el jefe de Operaciones de la delegación definió las estrategias de trabajo. Estas incluyeron el desplazamiento a pie por zonas afectadas y la ampliación de cortafuegos.

Según lo informado, los focos que habían originado el estado de catástrofe se encuentran controlados. En algunos casos, los incendios ya fueron extinguidos.

El incendio en la zona de San Lorenzo se encuentra actualmente en etapa de liquidación. De acuerdo a la información oficial, está totalmente controlado.

Vasconcellos señaló que la situación de incendios en Uruguay es “totalmente normal” y aseguró que el descenso de las temperaturas y las precipitaciones recientes influyeron en ese escenario.

Uruguay Chile Bomberos

