Renunció director del Ministerio de Industria por diferencias con Fernanda Cardona: "Me fui muy ofendido"

El director nacional de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinamype), Luis Inzaurralde, renunció a su cargo esta semana luego de “bastantes diferencias” con la ministra, Fernanda Cardona , según dijo el renunciante a El Observador.

Inzaurralde asumió con el nuevo gobierno luego de desempeñarse durante varios años como secretario general de Cambadu y cuando empezó a trabajar, según dijo, buscó implementar una política de cercanía con el interior del país para tratar de fortalecer los centros de comerciantes.

En ese intento, explicó Inzaurralde, buscó hacer convenios con gobiernos locales de diferentes partidos políticos e intentó recorrer tanto los pueblos chicos como las ciudades más grandes. Sin embargo, en determinado momento “empezaron las trabas”.

CONFLICTO SINDICAL Guerra interna en Adeom: convenio fallido, líder sindical en la mira y una vieja conocida que asoma la cabeza

“Tuve bastantes diferencias con la ministra”, dijo y explicó que a partir de esas diferencias empezó a “perder autonomía”. “Me preguntaban siempre para donde iba, me sugerían que fuera acompañado de algún diputado local. No me dejaban salir”, lamentó.

Desde el Ministerio de Industria aseguraron a El Observador que la renuncia fue presentada luego de una reunión de evaluación que hubo a fin de año con cada uno de los directores en la que hubo "algunas observaciones" al trabajo de Inzaurralde pero en términos "totalmente respetuosos". Además, aseguran que en la carta de renuncia el ahora exdirector mencionó "motivos personales" para dejar el cargo.

Inzaurralde ejemplificó con un convenio que había llegado con el alcalde del Municipio de Piriápolis, el nacionalista René Graña. Allí habían conseguido entre ambos en comodato un local para que los artesanos del balneario se instalen de forma permanente y la Dinamype había firmado un convenio por el cual el Municipio se hacía cargo de poner unos vidrios que se precisaban, pintar y contratar un guardia de seguridad. “Me lo bocharon (el convenio)”, lamentó.

Inzaurralde charló con la ministra Cardona cuando presentó su renuncia y si bien no quiso dar detalles de esa conversación sí aseguró que se “fue mal” del Ministerio.

“Me retiré mal. Me fui muy ofendido. No podía seguir trabajando con la incomodidad que sentía”, aseguró aunque matizó que está “muy agradecido” con el presidente Yamandú Orsi y con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Inzaurralde tiene decidido volver a su actividad en Cambadu.