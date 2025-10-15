Metsul advierte por "calor abrasador" antes de nueva desmejora: cómo afectará a Uruguay

A partir de este miércoles, un aire más cálido entrará en el sur de Brasil, particularmente en Rio Grande do Sul , lo que traerá un aumento de las temperaturas en la región. Este fenómeno de " calor abrasador " puede tener repercusiones en las condiciones climáticas de Uruguay , especialmente en el este y sur del país, donde se espera un aumento en las temperaturas para los próximos días, según las proyecciones de Metsul Meteorología .

Según el modelo meteorológico alemán Icon , se prevé que las temperaturas en Rio Grande do Sul se sitúen por encima de lo normal, alcanzando máximas cercanas a los 30°C en varias localidades del estado. Noroeste , Centro y Valles de Brasil podrían experimentar temperaturas de hasta 33°C a 34°C en horas de la tarde, con Porto Alegre alcanzando los 28°C a 29°C .

Este aumento en las temperaturas en la región brasileña podría extenderse hacia el sur y llegar a Uruguay en las próximas horas, lo que provocará calor en varias localidades, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con Brasil. Aunque se espera que el sol predomine durante la jornada, algunas nubes podrían cubrir gran parte del territorio, y no se descartan lluvias hacia el final del día en el oeste y noroeste de Brasil, lo que podría influir en el clima del Norte y Este de Uruguay .

CLIMA Metsul brindó detalles del ciclón extratropical que afectará a Uruguay este domingo con tormentas y vientos

CLIMA "La Niña ha regresado": Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará "de tres a cinco meses"

Este calentamiento precederá un cambio en las condiciones climáticas que se espera para el jueves, con una mayor inestabilidad y lluvias en el sur de Brasil, especialmente en la mitad norte de Rio Grande do Sul , lo que podría generar un leve enfriamiento en las zonas afectadas, aunque el aire cálido continuará incidiendo en el clima uruguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metsul/status/1978219955360296966&partner=&hide_thread=false TEMPO | Calor antes de nova mudança do tempo que está a caminho. https://t.co/hoIn9gsuVd pic.twitter.com/8M7txSPgZl — MetSul.com (@metsul) October 14, 2025

Se viene una semana lluviosa

En las últimas horas el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó las condiciones climáticas para la semana, destacando días soleados, aunque con cambios importantes a partir de la semana que viene.

“Hoy martes, 11° la mínima, 23° la máxima, soleado”, comenzó Ramis en su intervención del martes en Informativo Sarandí, anticipando un día agradable con cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 23°C. Sin embargo, las sorpresas llegarán con el pronóstico para el fin de semana y la semana siguiente.

“Este viernes, nada de lluvia”, indicó el especialista, aunque resaltó que las temperaturas descenderán. “El viernes está bastante fresquito, así que vayan con abrigo”, explicó, anticipando una mínima de 15°C y una máxima de 19°C. A pesar del cielo cubierto, no se esperan precipitaciones ese día, pero la noche traerá temperaturas frescas, con mínimas de 9°C.

Ramis también hizo hincapié en lo que sucederá durante la semana que viene. “La semana del 23 de octubre va a ser lluviosa, con un 80% de probabilidades de lluvia”, explicó, detallando que desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de octubre, se prevén lluvias en todo el país. “Lluvias en todos lados, sobre todo en el norte, donde podrían haber tormentas de buen desarrollo”, añadió.

El pronóstico para el miércoles será de temperaturas más altas: “13° la mínima, 26° la máxima, cubierto”, con un cielo más nublado que en los días anteriores. “El jueves pasa un frente frío, pero sin actividad significativa, solo va a haber un descenso de temperatura”, advirtió Ramis, que pronosticó una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. El viernes será un día de cielo cubierto, pero sin lluvias.

El fin de semana será mucho más cálido, con “un sábado soleado” que alcanzará los 20°C y un domingo soleado pero con una mínima bastante baja de 9°C. “Cuidado con la mínima del domingo, 9 grados, bastante fresquito”, dijo Ramis.

“El lunes será algo nuboso con mínimas de 12°C y máximas de 23°C”, concluyó Ramis, destacando que la próxima semana será bastante más húmeda.