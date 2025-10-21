Tres equipos para dos descensos en la Liga AUF Uruguaya 2025: ¿qué resultados necesitan Miramar Misiones, Plaza Colonia y Wanderers para no bajar a Segunda?

A tres fechas para el final de la Liga AUF Uruguaya , hay tres equipos que luchan por salvarse del descenso a la Segunda División Profesional: Miramar Misiones, Plaza Colonia y Wanderers.

Tras la pérdida de categoría de River Plate , consumado en la fecha 10 del Torneo Clausura, quedan dos lugares para completar con nueve puntos por disputar.

En esos puestos actualmente se encuentran Plaza Colonia, que perdió con Liverpool este lunes y quedó con 32 puntos en 34 partidos (un promedio de 0.941 ), y Miramar , que fue derrotado por Nacional y quedó con 68 en 71 encuentros (promedio 0.958).

El último en la zona roja de la tabla es Wanderers , con 77 puntos en 71 partidos (promedio 1.085 ). Progreso lo supera por un punto y Cerro por dos. Ninguno puede ser alcanzado por Miramar y solo una debacle de ambos y varios resultados positivos de Wanderers y Plaza los condenarían al descenso.

NACIONAL VS MIRAMAR Carneiro, Otero y Villalba: los jugadores que volvieron al once de Nacional y le generaron un desafío a Peirano para el equipo que definirá el año

COPA AUF URUGUAY Se confirmó que Peñarol vs Plaza Colonia jugarán la final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario

Embed

El bohemio es el que tiene más posibilidades de salvarse, ya que incluso perdiendo todos sus partidos depende de que sus dos rivales ganen la mayoría o todos sus partidos para que pierda la categoría el bohemio, y cierra el Clausura con tres encuentros de local. Sin embargo, es el único de los tres que se enfrenta a un grande (Nacional en la fecha 13) y también juega contra un Boston River que está cuarto en el Clausura y sexto en la Tabla Anual.

Plaza Colonia, que en el medio de esta lucha también jugará la final de la Copa AUF Uruguay con Peñarol el 29 de octubre en el Estadio Centenario, necesita un mínimo de siete puntos de nueve para salvarse, y aún así dependerá de que Wanderers no sume o empate solo un encuentro. El patablanca tendrá dos duras salidas: irá a Las Piedras para enfrentar a Juventud en la fecha 13 y visitará a Danubio en la 15.

Miramar, en tanto, necesita nueve puntos de nueve y que Wanderers pierda todo. Se enfrenta a Boston, al ya descendido River y a Racing.

¿Qué necesitan Plaza, Miramar y Wanderers para salvarse del descenso?

La situación de Miramar Misiones

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Javier Burgos 1 Miramar viene de perder 3-1 con Nacional FocoUy

Miramar es el equipo que la tiene más complicada. El cebrita necesita ganar sus tres partidos y que Wanderers pierda todo lo que le queda. Si ocurre eso quedarán igualados en la tabla del descenso y jugarán un desempate por la permanencia.

Para llegar a esta final Miramar también necesita que Plaza Colonia no sume siete puntos de los nueve restantes, ya que con dos victorias y un empate alcanzaría los 39 puntos en 37 partidos y superaría el promedio de ambos (1.054).

La situación dePlaza Colonia

20250911 Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay 2025, octavos de final. Foto: Dante Fernández / FocoUy Plaza jugará la final de la Copa AUF Uruguay en medio de su pelea por la salvación Foto: Dante Fernández / FocoUy

A pesar de estar penúltimo en la tabla del descenso, Plaza Colonia tiene una ventaja sobre sus rivales: como ascendió el año pasado, duplica puntaje.

De todas formas, y aún con esa diferencia, la situación del patablanca no es sencilla: necesita un mínimo de siete puntos de nueve, dos victorias y un empate, para aspirar a salvarse con el promedio antes mencionado de 1.054.

Con esos resultados, si Wanderers no gana ningún partido se salva de forma directa, y si el bohemio empata un partido hay desempate por el descenso a la B. Ya con dos puntos de Wanderers no tiene posibilidad.

Si Plaza gana los tres partidos, alcanzaría los 41 puntos en 37 partidos y un promedio de 1.108. En ese caso, Wanderers debería ganar dos partidos de tres como mínimo para frustrar la salvación del patablanca: con otros seis puntos el bohemio llegaría a los 83 puntos en 74 encuentros, y un promedio de 1.121.

La situación de Wanderers

20251019 Matías Arezo Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/Focouy Wanderers perdió con Peñarol por 3-0 este fin de semana Foto: Dante Fernández/Focouy

Wanderers parece estar al borde de la salvación, pero no puede relajarse. Si pierde todos sus partidos Miramar podría alcanzarlo para un desempate si gana todo y Plaza Colonia podría superarlo si suma siete puntos.

Si solo empata uno de los tres encuentros que le quedan el bohemio condenará a Miramar al descenso, pero Plaza puede llevarlo al desempate con siete unidades, o mandarlo al descenso si gana los tres.

Si empata dos partidos y pierde el restante, Plaza solo podrá superarlo si gana los tres partidos que le quedan.

Con dos victorias, el equipo del Prado se salva, pase lo que pase con sus otros dos rivales.

Los rivales que le quedan a los tres equipos que pelean el descenso

Fecha 13

Juventud de Las Piedras vs Plaza Colonia- Sábado 25 de octubre, 13:30. Parque Artigas.

Wanderers vs Nacional- Domingo 26 de octubre, 18:30. Parque Viera.

Miramar Misiones vs Boston River- Domingo 26 de octubre, 21:00. Parque Palermo.

Fecha 14

Wanderers vs Boston River

Plaza Colonia vs Cerro Largo

River Plate vs Miramar Misiones

Fecha 15

Wanderers vs River Plate

Danubio vs Plaza Colonia

Miramar Misiones vs Racing