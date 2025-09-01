Subió el boleto de ómnibus interdepartamentales: aquí el detalle de las nuevas tarifas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que desde las 00:00 horas de este lunes 1º de setiembre se implementará un ajuste en las tarifas del servicio regular de transporte colectivo de pasajeros por carretera, afectando a las líneas nacionales interdepartamentales. El aumento promedio será de 2,48%, afectando tanto a los pasajes de corta como de larga distancia.