TRANSPORTE

Subió el boleto de ómnibus interdepartamentales: aquí el detalle de las nuevas tarifas

El aumento promedio será de 2,48%, afectando tanto a los pasajes de corta como de larga distancia

1 de septiembre 2025 - 8:49hs
Foto de archivos. Ómnibus interdepartamentales en la Terminal Río Branco, en Montevideo
Foto de archivos. Ómnibus interdepartamentales en la Terminal Río Branco, en Montevideo

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que desde las 00:00 horas de este lunes 1º de setiembre se implementará un ajuste en las tarifas del servicio regular de transporte colectivo de pasajeros por carretera, afectando a las líneas nacionales interdepartamentales. El aumento promedio será de 2,48%, afectando tanto a los pasajes de corta como de larga distancia.

Incrementos en las tarifas por kilómetro

Las nuevas tarifas por kilómetro quedarán de la siguiente manera:

  • Corta distancia: $ 3,272 (+2,51%)

  • Media y larga distancia regional: $ 3,152 (+2,49%)

  • Larga distancia central: $ 3,209 (+2,45%)

Servicios de embarque en terminal de Montevideo

En cuanto a los servicios de embarque en la terminal de Montevideo, los ajustes son los siguientes:

  • Líneas de corta distancia: $ 9,00 (sin variación)

  • Líneas de media distancia: $ 18,00 (sin variación)

  • Líneas de larga distancia: $ 28,00 (+3,70%)

  • Líneas internacionales: $ 34,00 (sin variación)

