Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

Imputaron a la madre que agredió a varias personas en la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo

La mujer entró el miércoles pasado a la escuela a golpear a varias personas; el detonante fue un problema entre dos niñas

13 de noviembre 2025 - 16:57hs
Imagen ilustrativa de un salón de clases

Imagen ilustrativa de un salón de clases

Foto: Inés Guimaraens

La Justicia imputó a la madre de una alumna de la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo que agredió a varias personas a la salida del turno matutino.

La mujer fue imputada por dos delitos de violencia privada –por la agresión a una docente y a la directora de la escuela– y un delito de lesiones personales agravado –por la agresión a los trabajadores de la educación–. También fue hallada responsable de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

La Justicia dispuso que cumpla prisión domiciliaria total con tobillera electrónica, aunque tendrá permitido salir a trabajar de lunes a viernes de 07:00 a 15:00.

Más noticias
Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo

La escuela sitiada por la lógica del golpe

Fue la sexta agresión a docentes en escuelas públicas en lo que va de 2025
EDUCACIÓN PÚBLICA

El sindicato de maestros levantó el paro y este martes vuelven las clases en las escuelas de Montevideo

No se podrá acercar a la escuela ni a las víctimas por un radio de 500 metros, ni tampoco se podrá comunicar con las víctimas o testigos de la agresión.

Temas:

Jardines del Hipódromo escuela

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
PARLAMENTO

Oposición hizo valer su mayoría, obligó al gobierno a reconocer un error y evidenció un problema que se repite: "Hay un abuso de las excepciones"

Vacas: exportación de ganado en pie desde el puerto de Montevideo (foto de archivo).
POLÉMICA

Un barco con casi 3.000 vacas uruguayas trancado frente a Turquía: decenas han muerto y hay versiones cruzadas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos