Imputaron a la madre que agredió a varias personas en la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo

Imagen ilustrativa de un salón de clases Foto: Inés Guimaraens

La Justicia imputó a la madre de una alumna de la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo que agredió a varias personas a la salida del turno matutino.

La mujer fue imputada por dos delitos de violencia privada –por la agresión a una docente y a la directora de la escuela– y un delito de lesiones personales agravado –por la agresión a los trabajadores de la educación–. También fue hallada responsable de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

La Justicia dispuso que cumpla prisión domiciliaria total con tobillera electrónica, aunque tendrá permitido salir a trabajar de lunes a viernes de 07:00 a 15:00.

No se podrá acercar a la escuela ni a las víctimas por un radio de 500 metros, ni tampoco se podrá comunicar con las víctimas o testigos de la agresión.