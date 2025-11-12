Detuvieron a la madre de una alumna de la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo por agresiones

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo

Una mujer, madre de una alumna de la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo, fue detenida por los incidentes que se registraron la semana pasada en el centro educativo, que motivaron un paro de tres días hábiles consecutivos por parte del sindicato de maestros de Montevideo (Ademu).

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la mujer es madre de una alumna, algo de lo que había dado cuenta Telemundo.

El miércoles de la semana pasada una madre –que se presume es la que está detenida– ingresó junto a un grupo de adolescentes del barrio a golpear a niños, docentes y padres. El detonante fue un problema entre alumnos, que escaló a los padres.

La agresión llevó a Ademu a convocar durante tres días a un paro, que incluyó una movilización primero frente al Codicen y luego frente a Torre Ejecutiva, donde representantes sindicales fueron recibidos por el presidente Yamandú Orsi.

Las clases recién se retomaron en la Escuela 123 este miércoles, una semana después de la agesión, aunque en los otros centros educativos públicos fue el martes.