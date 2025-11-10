La escuela sitiada por la lógica del golpe

La escena se repite en redes y noticieros: una puerta que se abre de golpe, pasos, gritos, cuerpos que empujan. Una madre y un grupo de jóvenes irrumpen en la escuela y golpean a docentes, familias y niños. No es un hecho más; es un punto de inflexión. La escuela —casa pública de la infancia— fue invadida por la lógica del golpe, y eso nos obliga a revisar cómo sostenemos su autoridad y su legitimidad social.

El primer sonido no fueron los gritos, fue el crujido del umbral : ese borde simbólico que separa la calle del aula, la urgencia de la paciencia, la revancha de la ley. La escuela no promete milagros; ofrece un tiempo y un lugar distintos para tramitar el conflicto con palabras. Cuando ese umbral se quiebra, se desarma el pacto que legitima a la institución y a sus educadores, y se oscurece el sentido de la convivencia.

Aquí resuena Theodor W. Adorno (Adorno, 2003): la autoridad educativa no es obediencia ciega ni simple poder; su sentido ético es formar sujetos capaces de impedir la barbarie. Si la sociedad desautoriza a sus maestros —por desprecio a lo público o por dejarlos solos—, el vacío no queda vacío: lo ocupa la fuerza bruta. Por eso distinguir autoridad y poder no es retórica; es política educativa y cultural (Esquirol, 2024, pp. 50–51).

También resuena François Dubet (Dubet, 2002): vivimos el declive de las instituciones. La escuela ya no es “naturalmente” legítima; debe recomponer a diario su sentido en contextos de desigualdad, hiperexigencia y pantallas que amplifican agravios. Cuando la trama institucional se afloja, algunos conflictos familiares se intentan resolver por mano propia y la escuela paga el precio. La desinstitucionalización es esa intemperie cotidiana que volvemos a respirar.

¿Qué hacer, entonces, sin caer ni en la resignación ni en el punitivismo? Tres movimientos al alcance, de efecto inmediato y acumulativo.

Primero, testimonio adulto visible. La escuela reconstruye legitimidad cuando sus adultos muestran otro modo de tramitar el conflicto: límites justos, procedimientos previsibles y palabra que repara. Autoridad no es gritar más fuerte; es ser reconocido por sostener, saber y cuidar. Eso exige formación situada, equipos que acompañen y tiempo institucional para pensar casos en lugar de apagar incendios.

Segundo, una trama institucional que sostenga. La escuela no puede sola. Salud, seguridad de proximidad, justicia y comunidad deben articularse con acuerdos simples: protocolos de ingreso y permanencia; referentes por centro; rutas de derivación activas; respuesta coordinada ante agresiones. La posvención importa: después de un episodio grave, plan deliberado para restituir el clima, reparar daños y evitar la repetición. Sanción proporcional cuando corresponde: reparar no excluye sancionar; lo completa.

Tercero, tiempo para la convivencia. La violencia exige rapidez; la educación necesita ritmo. Recreos cuidados, rincones de calma, vocabulario de emociones, mediaciones con condiciones y, de fondo, la laicidad como marco: la escuela no toma bandos, garantiza procedimientos imparciales y derechos. La convivencia se enseña y se aprende; no aparece por decreto.

Un detalle que no es menor: comunicar. A las familias, con transparencia, qué pasos se siguen; a los docentes, que no están solos; a los niños, que el aula no es extensión de la calle. La campaña pública podría resumirse en tres frases: “Aquí la palabra vale. Aquí la ley protege. Aquí la autoridad se gana cuidando”.

Me gustaría que la próxima vez las imágenes muestren otra escena: la misma puerta abierta, pero entrando preguntas, no puños. Una madre enojada que es recibida, un mediador que ofrece marco, un equipo que sostiene. No es ingenuidad; es competencia social entrenable. La escuela no fue creada para administrar peleas, sino para convertir el conflicto en aprendizaje. Para eso existe.

