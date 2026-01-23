La nueva entrenadora extranjera que llega a Nacional y que buscará el tricampeonato tricolor en el fútbol femenino

Nacional anunció una nueva entrenadora extranjera para su primer equipo femenino , que actualmente es el bicampeón del fútbol uruguayo y que en 2026 buscará llegar a su tercer título consecutivo y tendrá participación en la Copa Libertadores .

Se trata de la DT chilena Paula Navarro , quien fue confirmada en las redes sociales de los albos y que comenzará a trabajar desde el mes de febrero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

La entrenadora de 53 años es reconocida por sus tres títulos conseguidos con Santiago Morning en la Liga Chilena en 2018, 2019 y 2020.

Pero, además, su principal logro fue el impulso que le dio a la profesionalización del fútbol femenino en su país, siendo figura relevante para lograrlo, lo que fue destacado por los tricolores, que desde hace unos años cuenta con un plantel profesional en su rama femenina.

Navarro se sumará a Nacional acompañada de Matías Parra como ayudante técnico, quien también es trasandino.

Benvendα αl Bcαmpeón Uruguαo

Paula Navarro será la nueva entrenadora del Decano para la temporada 2026



Paula Navarro será la nueva entrenadora del Decano para la temporada 2026



La DT chilena llega junto a Matías Parra como Ayudante Técnico en un año marcado por la búsqueda del Tricampeonato y la participación en la @LibertadoresFEM pic.twitter.com/ohWz7K8qR1 — Nacional Femenino (@CNdeFfemenino) January 21, 2026

La entrenadora trasandina sustituye a Marcel Rauss, el DT tricolor bicacampeón en 2025, quien tras finalizar la pasada temporada dejó su cargo y fue designado al frente de la selección uruguaya sub 20 femenina que participará del Sudamericano de la categoría a disputarse en Paraguay del 4 al 28 de febrero.