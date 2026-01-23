Dólar
La nueva entrenadora extranjera que llega a Nacional y que buscará el tricampeonato tricolor en el fútbol femenino

La entrenadora sustituye a Marcel Rauss, el DT tricolor bicacampeón en 2025, quien fue designado al frente de la selección uruguaya sub 20 femenina

23 de enero 2026 - 15:20hs
Paula Navarro, nueva DT de Nacional Femenino

Nacional anunció una nueva entrenadora extranjera para su primer equipo femenino, que actualmente es el bicampeón del fútbol uruguayo y que en 2026 buscará llegar a su tercer título consecutivo y tendrá participación en la Copa Libertadores.

Se trata de la DT chilena Paula Navarro, quien fue confirmada en las redes sociales de los albos y que comenzará a trabajar desde el mes de febrero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

La entrenadora de 53 años es reconocida por sus tres títulos conseguidos con Santiago Morning en la Liga Chilena en 2018, 2019 y 2020.

Pero, además, su principal logro fue el impulso que le dio a la profesionalización del fútbol femenino en su país, siendo figura relevante para lograrlo, lo que fue destacado por los tricolores, que desde hace unos años cuenta con un plantel profesional en su rama femenina.

Navarro se sumará a Nacional acompañada de Matías Parra como ayudante técnico, quien también es trasandino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNdeFfemenino/status/2014084601904320542&partner=&hide_thread=false

La entrenadora trasandina sustituye a Marcel Rauss, el DT tricolor bicacampeón en 2025, quien tras finalizar la pasada temporada dejó su cargo y fue designado al frente de la selección uruguaya sub 20 femenina que participará del Sudamericano de la categoría a disputarse en Paraguay del 4 al 28 de febrero.

marcel rauss nacional femenino
