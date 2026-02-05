Con corte de luz incluido, el curling abrió la actividad de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán Cortina 2026 que oficialmente se inauguran este viernes; mirá el video

El corte de luz en el comienzo del curling en los Juegos de Inviernos

Las pruebas deportivas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 arrancaron este miércoles hacia las 19:05 locales, a dos días de la ceremonia de apertura de este viernes, con el torneo mixto de curling en Cortina d'Ampezzo.

Pero el comienzo de las competiciones estuvo marcado por un corte de luz en Cortina d'Ampezzo, el recinto donde se jugaban los primeros partidos.

A cinco minutos del inicio de la actividad oficial, se cortó la luz, lo que llevó a que se paralizaran las actividades que estaban en juego, por la falta de iluminación y porque se apagaron los tableros con los marcadores.

Cuatro partidos de ese torneo estaban programados este miércoles, con primer día de la competición: Suecia-Corea del Sur, Gran Bretaña-Noruega, Canadá-República Checa y Estonia-Suiza.

Los aficionados checos se hicieron notar especialmente entre los asistentes a la pista de hielo de Cortina d'Ampezzo.

Italia, vigente campeona olímpica en esta disciplina y anfitriona en esta ocasión, iniciaba su camino el jueves contra Corea del Sur.

La ceremonia del viernes

Para la apertura oficial de estos Juegos Olímpicos habrá que esperar al viernes con la ceremonia, que se celebrará de manera simultánea en cuatro sedes, con el estadio San Siro de Milán como escenario principal.

En los Juegos Olímpicos de verano también la tradición marca que las pruebas deportivas empiecen antes de la apertura oficial, con el objetivo de ayudar al correcto desarrollo de los torneos que componen el programa.

Hasta la clausura del 22 de febrero se otorgarán 116 títulos olímpicos.

Con base en AFP