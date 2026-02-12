El 2 de Mayo eliminó a Alianza Lima de la Copa Libertadores, con una insólita estrategia de su DT: mirá el video

2 de Mayo de Paraguay protagonizó una hazaña histórica al clasificarse por primera vez a la segunda fase de la Copa Libertadores en su debut por el torneo, luego de eliminar a Alianza Lima de Perú por 2-1 en el resultado global, tras empatar 1-1 en el partido de vuelta disputado este miércoles.

Uno de los protagonistas del encuentro fue el entrenador del conjunto paraguayo, Eduardo Ledesma, al cambiar a un futbolista que estaba por ejecutar el penal que le podía dar la clasificación a su equipo.

A los 63 minutos del partido Luis Advincula , defensor peruano exjugador de Boca Juniors , abrió el marcador para Alianza Lima (que erró un penal en el primer tiempo) e igualó la serie 1-1.

En el minuto 72, el arquero de Alianza, Alejandro Duarte, le cometió un penal a Pedro Delvalle y le dio una oportunidad de oro a 2 de Mayo para volver a poner la serie a su favor, tras el 1-0 de la ida.

Cuando Elias Alfonso estaba por ejecutar el penal clave, el entrenador paraguayo Eduardo Ledesma decidió sustituirlo y que sea Brahian Ayala quien ingrese y patee desde los 12 pasos, que cambio por gol y la posterior clasificación.

Las cámaras de la televisión captaron el momento en que Alfonso, quizás incrédulo, se retiraba evidentemente molesto por la situación. También mostraron como el jugador quedó en medio de los festejos del 1-1.

2 de Mayo vs Alianza Lima 2 de Mayo vs Alianza Lima EFE

2 de Mayo celebró el histórico triunfo en condición de visitante y se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con el Sporting Cristal, también Perú, para buscar un lugar en la fase de grupos del torneo.

Tras su buen papel el año pasado en la Libertadores, Alianza Lima queda así fuera del torneo a diferencia del año pasado, cuando eliminó a Boca Juniors en La Bombonera por penales en la segunda fase.