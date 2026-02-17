Año Nuevo Chino | Predicciones para los 12 signos del zodiaco en la era del Caballo de Fuego

Este martes 17 de febrero se da inicio al Año Nuevo Chino 4724 , período demarcado por el reinado del Caballo de Fuego , según el zodíaco de la cultura del gigante asiático.

Entendido como una época de cambios, intensidad y oportunidades, la era del séptimo animal convocado por Buda , se extenderá hasta el próximo 5 de febrero de 2027.

Para la astróloga argentina Ludovica Squirru , en el año del Caballo de Fuego "tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos" y "aprender a domar a este signo que nos tomará examen".

Considerado el animal más apasionado e indomable del zoo chino, es también creativo, noble y enérgico, aunque impredecible y temperamental.

"El caballo encendido por el fuego trae movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad" - Ludovica Squirru.

La era del Caballo de Fuego supondrá el viraje hacia una gran transformación y dinamismo, lo que resultará ideal para iniciar proyectos y adoptar decisiones importantes.

¿Qué años son los caballos de Fuego?

Según el zodíaco chino, las personas nacidas en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014 adoptan el Caballo como animal insignia en el horóscopo.

¿Cómo son los caballos en el horóscopo chino?

Para el zodiáco chino, las personas de Caballo son populares, optimistas, llenos de alegría, aventureros, elocuentes, impacientes, emprendedores, entusiastas con la vida, grandes amantes y amigos. Su gran pasión es el dinero y los viajes. Les gusta conocer gente nueva, distintas culturas, hablar idiomas y son el alma de las fiestas.

Su atractivo físico y su belleza hace que les sea fácil encontrar el amor, trampa en la que caen sin remedio.

¿Qué animal soy en el Horóscopo Chino?

Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Conejo: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragón: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Serpiente: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

¿Cómo le irá a cada signo del zodíaco en el año del Caballo de Fuego, según las predicciones de Tong Pik-h

Rata

En 2026, las personas del signo Rata enfrentarán desafíos debido al Tai Sui, lo que podría generar conflictos laborales. La paciencia será clave.

En cuanto a las perspectivas financieras, serán promedio, sin aumentos significativos en los ingresos regulares ni secundarios. En el amor, si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien especial.

Buey

Las personas del signo Buey podrían enfrentar dificultades y estancamiento en el trabajo. Será importante mantener el optimismo y ajustar la mentalidad. Para ello, conviene evitar conflictos con compañeros y gestionar las cargas laborales pesadas con calma.

En cuanto a las finanzas, será recomendable adoptar una postura prudente con los gastos y planificar con cuidado para evitar el estrés. También será importante ahorrar regularmente para lograr estabilidad.

En el amor, las personas solteras deberían buscar parejas con intereses similares, mientras que las casadas deberán abordar cualquier conflicto de forma proactiva. En cuanto a la salud, se recomienda prestar atención a problemas menores, especialmente abdominales, y mantener buenos hábitos.

Tigre

En 2026, las personas del signo Tigre estarán favorecidas por el Tai Sui, lo que mejorará su estabilidad y calidad de vida. Su carrera prosperará, con oportunidades de ascenso y aumentos salariales gracias a su capacidad para tomar decisiones.

En el ámbito económico, disfrutarán de ingresos estables y buena fortuna, con proyectos e inversiones prometedoras en camino. En el amor, su encanto atraerá a posibles parejas, dando lugar a relaciones significativas. Las relaciones existentes se profundizarán, posiblemente con la llegada de nuevos miembros a la familia.

En cuanto a la salud, estarán llenos de energía. Se recomienda mantener una rutina regular y hacer ejercicio para mejorar el bienestar y apoyar sus ambiciones.

Conejo

Para las personas del signo Conejo, 2026 será un año estable, aunque se les recomienda ser cautelosas y buscar mentores que las orienten. En cuanto a las finanzas, los emprendedores deberán centrarse en mejorar sus productos y servicios.

En el amor, la paciencia será clave para evitar malentendidos. En cuanto a la salud, las mujeres generalmente estarán estables, pero los hombres deberán estar atentos y pasar más tiempo con la familia.

Dragón

En 2026, las personas del signo Dragón anhelarán el éxito profesional y buscarán constantemente nuevas oportunidades. Podrán surgir ocasiones favorables, pero su juicio se pondrá a prueba. Será necesario adoptar una perspectiva amplia para tomar decisiones acertadas y obtener buenos resultados.

En términos financieros, es posible que los ingresos no cumplan las expectativas pese a los esfuerzos realizados, aunque se mantendrán estables en comparación con el año anterior.

En las relaciones, podrían surgir desafíos con personas mayores. En cuanto a la salud, deberán descansar adecuadamente para recuperarse del cansancio laboral.

Serpiente

Para las personas del signo Serpiente, 2026 será un año estable con mejoras constantes, gracias a la ayuda de benefactores, especialmente en el ámbito financiero y de inversiones.

En el amor, las oportunidades para los solteros serán limitadas, por lo que será importante potenciar el encanto personal. En cuanto a la salud, será fundamental descansar bien y mantener una rutina equilibrada para evitar el sobreesfuerzo.

Caballo

En 2026, el signo Caballo experimentará un auge. Podrán establecer rápidamente buenas relaciones con colegas, destacarse en el trabajo en equipo y posiblemente conocer a un benefactor.

En el aspecto financiero, gozarán de estabilidad, con ingresos constantes y posibles ganancias inesperadas. En el ámbito sentimental, deberán prepararse para algunos conflictos. En cuanto a la salud, se recomienda tener precaución y prestar especial atención a posibles accidentes.

Cabra

Para las personas del signo Cabra, la carrera profesional avanzará de forma constante, ya sea como empleados o dirigiendo un negocio. En el aspecto financiero, experimentarán crecimiento tanto en los ingresos regulares como en las inversiones.

En el amor, los solteros podrían conocer a su pareja ideal durante un viaje, lo que dará lugar a una relación encantadora.

La salud se mantendrá estable.

Mono

En 2026, las personas del signo Mono enfrentarán tanto oportunidades como desafíos profesionales. Su valentía y rapidez mental les ayudarán a aprovecharlas, pero será necesario cuidarse de los celos y de posibles acusaciones falsas.

En términos financieros, los ingresos serán estables, con posibles bonificaciones. En el amor, las perspectivas estarán en alza, con alta probabilidad de conocer a alguien especial en eventos sociales. En cuanto a la salud, deberán tener cuidado, ya que el estrés laboral podría causar problemas importantes.

Gallo

Las personas del signo Gallo tendrán una actitud relajada, aunque podrían enfrentar desafíos competitivos que las impulsen a innovar. En el aspecto financiero, verán crecimiento, con posibles aumentos salariales y bonificaciones. Los emprendedores, especialmente en sectores orientados al público femenino, podrían obtener ganancias significativas.

En el amor, los solteros podrán encontrar una pareja compatible, mientras que los casados ganarán respeto e independencia dentro de la relación.

Perro

En 2026, las personas del signo Perro vivirán un año estable, con buenas oportunidades y colaboraciones fluidas. Si las aprovechan, incluso podrían ascender.

En el aspecto financiero, los ingresos aumentarán gracias a un buen desempeño laboral. En el amor, las personas solteras encontrarán la pareja adecuada, y las casadas disfrutarán de vínculos estables. La salud requerirá atención.

Cerdo

Las personas del signo Cerdo experimentarán un crecimiento profesional constante con la ayuda de un benefactor que les permitirá encontrar claridad y alcanzar el éxito.

En cuanto a las finanzas, aunque los ingresos regulares aumenten, será necesario tener cuidado con las inversiones, ya que podrían enfrentarse a engaños.

En cuanto a la salud, podrían experimentar altibajos debido al estrés o a problemas recurrentes, lo que requerirá mayor atención médica.