Empresario de medios debió ser asistido tras ser picado por avispas en José Ignacio: ya fue dado de alta

José Ignacio, departamento de Maldonado Ministerio de Turismo

Uno de los accionistas de Telefe fue picado por avispas en José Ignacio y trasladado a una policlínica de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) de urgencia el lunes.

A este centro de salud, que funciona bajo un convenio entre ASSE y otras dos prestadoras de salud privada, acudió el empresario televisivo "bajo un cuadro grave", confirmaron fuentes de Salud Pública de Maldonado a El Observador.

El hecho fue informado en primera instancia por Radio FM Gente de Maldonado. Fuentes de la cartera afirmaron que se trató de un tipo de caso que tiene "riesgo de vida inminente si no se lo trata adecuadamente".

El empresario fue atendido por el equipo de la policlínica y luego derivado a Sanatorio Mautone, centro de salud privada donde tuvo "una buena evolución".

Tras el incidente, el empresario de medios le hizo un agradecimiento al personal de salud que lo atendió en primera instancia.