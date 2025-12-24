Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Asesinaron a un adolescente de varios disparos en la Cruz de Carrasco

El menor de edad fue llevado por un patrullero desde la escena del crimen hasta el Hospital Pasteur y murió en el centro de salud

24 de diciembre 2025 - 12:13hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

Un adolescente fue asesinado de varios disparos durante la noche del martes en el barrio de la Cruz de Carrasco de Montevideo; el cuerpo todavía no fue identificado.

La víctima fue llevada por un patrullero de la Policía desde la escena del crimen hasta el Hospital Pasteur, lugar en que murió poco después de las 21:00, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

La Policía todavía trabaja en la confirmación de la identidad del menor y ya hay avances en la investigación, según informó en primera instancia Teledía de Canal 4. Las autoridades manejan la hipótesis de que se trate de un adolescente de 16 años, aunque continúan indagando.

Más noticias
Fachada del Banco Central del Uruguay
PÉREZ MAREXIANO

Banco Central resolvió la disolución y liquidación de la corredora de bolsa Pérez Marexiano

Archivo: Romina Celeste en campaña
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Romina Celeste Papasso tuvo un accidente de tránsito en Rocha: despistó y volcó en Ruta 10

Esta semana, un niño de tres años fue herido de bala en su pierna tras un tiroteo contra su casa en el barrio de Sayago. El menor de edad fue trasladado en primera instancia a una dependencia del Círculo Católico y desde la Policía aseguraron que la herida no revestía gravedad.

Los testimonios aseguran que fueron dos personas que llegaron en moto al lugar y dispararon contra la casa. Por el hecho no se realizó una denuncia penal y una de las sospechas es que se trató de ajuste de cuentas. El lugar fue inspeccionado por Policía Científica.

En el exterior de la casa se encontraron por lo menos cinco vainas de nueve milímetros. Luego de ser llevado al centro de salud privada, el niño fue llevado hasta el Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Temas:

adolescente Carrasco Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Alan Medina
PEÑAROL

El único obstáculo que enfrenta Peñarol para poder contar con el regreso de Alan Medina, lo que quiere Diego Aguirre

El comunicador Rafael Villanueva
ACCIDENTE

"Fue el momento más difícil de mi vida": Rafel Villanueva habló por primera vez tras ser imputado por accidente en Rocha

Lionel Messi en su gira por India
FÚTBOL INTERNACIONAL

Lionel Messi se instaló en Rosario para las fiestas pero visitará Uruguay luego de Navidad, por un motivo especial

Mario Ángel Silva Castro en una entrevista publicada por Monumento 
POLÍTICA EXTERIOR

Designan en Etiopía a embajador criticado por la oposición porque no terminó el liceo: el gobierno destacó el "perfil afrodescendiente"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos