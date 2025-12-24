Asesinaron a un adolescente de varios disparos en la Cruz de Carrasco

Un adolescente fue asesinado de varios disparos durante la noche del martes en el barrio de la Cruz de Carrasco de Montevideo; el cuerpo todavía no fue identificado .

La víctima fue llevada por un patrullero de la Policía desde la escena del crimen hasta el Hospital Pasteur , lugar en que murió poco después de las 21:00 , según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

La Policía todavía trabaja en la confirmación de la identidad del menor y ya hay avances en la investigación, según informó en primera instancia Teledía de Canal 4. Las autoridades manejan la hipótesis de que se trate de un adolescente de 16 años , aunque continúan indagando.

Esta semana, un niño de tres años fue herido de bala en su pierna tras un tiroteo contra su casa en el barrio de Sayago . El menor de edad fue trasladado en primera instancia a una dependencia del Círculo Católico y desde la Policía aseguraron que la herida no revestía gravedad.

Los testimonios aseguran que fueron dos personas que llegaron en moto al lugar y dispararon contra la casa. Por el hecho no se realizó una denuncia penal y una de las sospechas es que se trató de ajuste de cuentas. El lugar fue inspeccionado por Policía Científica.

En el exterior de la casa se encontraron por lo menos cinco vainas de nueve milímetros. Luego de ser llevado al centro de salud privada, el niño fue llevado hasta el Centro Hospitalario Pereira Rossell.