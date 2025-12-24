Justicia argentina rechazó extradición de Manuel Cordero a Uruguay: el exmilitar fue condenado por delitos de lesa humanidad

Manuel Cordero, exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad Foto: Sitios de Memoria

La Justicia argentina rechazó la extradición a Uruguay del exmilitar Manuel Cordero, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años de prisión en el marco de su participación en el Plan Cóndor.

La defensa del condenado pidió la extradición basándose en la Ley de Migraciones, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 del vecino país rechazó el pedido, según informó en primera instancia Montevideo Portal.

Cuando fue investigado por la Justicia uruguaya, Cordero escapó a Brasil. En 2011 fue extraditado desde el país norteño hacia Argentina. Cinco años después, fue condenado a 25 años de prisión por su participación en el Plan Cóndor. Según la sentencia, el uruguayo fue "partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos".

Entre los casos probados contra Cordero destacó el vinculado con la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014. La nieta de Gelman, Macarena, fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya y recuperó en el 2000 su identidad, a los 23 años.

En total, Cordero estuvo involucrado en el secuestro y la desaparición de 11 uruguayos en Argentina. El coronel retirado tiene 87 años.