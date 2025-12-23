Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / Economía y Empresas / TARIFAS

Tarifas de Antel subirán 3,5% en promedio a partir de enero

El Directorio aprobó las nuevas tarifas que regirán desde el 1° de enero de 2026; la cifra está 1% por debajo de la inflación proyectada

23 de diciembre 2025 - 19:19hs
_lcm9822_jpgwebp

El Directorio de Antel resolvió este martes, a partir de los informes técnicos y valoraciones coyunturales, la propuesta tarifaria que comenzará a regir desde el 1° de enero.

Según supo El Observador por fuentes del directorio, el incremento será –en promedio– de un 3,5% e incluye las tarifas de los planes de datos móviles para celulares así como los planes de internet en el hogar.

El incremento definido está 1% por debajo de la inflación proyectada para el 2026 (4,5%).

Más noticias
como es el acuerdo entre antel, sportsmedia y disney para competir por los derechos de streaming del futbol uruguayo

Cómo es el acuerdo entre Antel, Sportsmedia y Disney para competir por los derechos de streaming del fútbol uruguayo

canal 5 y antel transmitiran el mundial 2026: los detalles del acuerdo y como se veran los partidos
MUNDIAL 2026

Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos

En el caso de la tarifa telefónica, la propuesta será enviada al Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tomen la decisión final.

A comienzos de este año, las tarifas de servicios móviles habían aumentado un 5% mientras que el internet se había ajustado un 7%.

Temas:

Antel tarifas

Seguí leyendo

Las más leídas

El uruguayo que empezó con una imprenta en su garaje de Ciudad de la Costa y ahora ofrece soluciones para gráficas en más de 20 mercados

El uruguayo que empezó con una imprenta en su garaje de Ciudad de la Costa y ahora ofrece soluciones para gráficas en más de 20 mercados

Washington Aguerre, arquero de Peñarol
FÚTBOL

El comunicado que emitió Independiente Medellín tras la salida de Washington Aguerre, quien vuelve a Peñarol

Movida gerencial: LATU tiene nuevo gerente general, exministra vuelve al sector privado y BBVA renueva su liderazgo en banca minorista
MOVIDA GERENCIAL

Movida gerencial: LATU tiene nuevo gerente general, exministra vuelve al sector privado y BBVA renueva su liderazgo en banca minorista

El comunicador Rafael Villanueva
ACCIDENTE

"Fue el momento más difícil de mi vida": Rafel Villanueva habló por primera vez tras ser imputado por accidente en Rocha

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos