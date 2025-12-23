Tarifas de Antel subirán 3,5% en promedio a partir de enero

El Directorio de Antel resolvió este martes, a partir de los informes técnicos y valoraciones coyunturales, la propuesta tarifaria que comenzará a regir desde el 1° de enero.

Según supo El Observador por fuentes del directorio, el incremento será –en promedio– de un 3,5% e incluye las tarifas de los planes de datos móviles para celulares así como los planes de internet en el hogar.

El incremento definido está 1% por debajo de la inflación proyectada para el 2026 (4,5%).

En el caso de la tarifa telefónica, la propuesta será enviada al Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tomen la decisión final.

A comienzos de este año, las tarifas de servicios móviles habían aumentado un 5% mientras que el internet se había ajustado un 7%.