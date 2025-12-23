Dólar
Nacional / ENCUESTA

Un tercio de los uruguayos cree que la exploración petrolera en el mar impactará "negativamente", según estudio de la Usina de Percepción Ciudadana

"Son más pesimistas al respecto los adultos mayores, mujeres y la sensación crece conforme desciende el nivel socioeconómico", según el estudio

23 de diciembre 2025 - 21:26hs
Plataforma petrolera en Noruega.
Plataforma petrolera en Noruega. Tom LITTLE / AFP

Un tercio de los uruguayos cree que la exploración petrolera en el mar impactará "negativamente" en el futuro del país, según una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana.

En total es un 33% de la población quien opina de esta manera, seguido de cerca por un 30% que prefiere no contestar, un 20% que lo ve de manera positiva y un 17% que mantiene juicios intermedios.

"Son más pesimistas al respecto los adultos mayores, mujeres y la sensación crece conforme desciende el nivel socioeconómico", según el estudio.

Creen que impactará positivamente "en mayor medida personas de entre 30 y 59 años y hombres". Dentro de los quienes se abstienen de contestar están "en mayor medida jóvenes, votantes de la Coalición Republicana, mujeres y esta tendencia aumenta conforme lo hace el nivel socioeconómico".

Impacto percibido de los proyectos petroleros en el futuro del país

La Usina concluye que hay "una sociedad dividida en tercios, donde sentimientos de esperanza e ilusión conviven con la indignación y el miedo, variando significativamente según el perfil demográfico y la inclinación política, a lo que se agrega un porcentaje relevante de no respuesta".

Consultados sobre la reacción que tuvieron ante que el gobierno uruguayo autorizará la exploración en búsqueda de petróleo a 200 kilómetros del mar, el 25% dijo no saber o prefirió no contestar. Un 22% manifestó esperanza, 19% indignación, 17% miedo, 9% ilusión y un restante 8% manifestó otra cosa distinta.

1

La "ilusión" es mayormente percibida por "hombres, montevideanos y esto aumenta conforme lo hace el nivel socioeconómico". Quienes manifiestan "miedo", en mayor medida son "mujeres, personas de nivel socioeconómico bajo y votantes del Frente Amplio". Los que prefieren no contestar son "en mayor medida mujeres y jóvenes".

"Mientras un sector identifica beneficios económicos y oportunidades laborales, otro tercio de la población anticipa impactos negativos, especialmente por riesgos ambientales y contaminación", agrega la Usina.

Confianza en el Estado para gestionarlo de manera responsable

El 38% le tiene "nada" de confianza al Estado para gestionar de manera responsable la exploración petrolera, un 28% tiene juicios intermedios, un 23% no sabe o prefiere no contestar y el 11% restante le tiene "mucha" confianza.

Ficha Técnica: la encuesta se realizó entre el 5 y 8 de diciembre a 500 personas mayores de 18 años, vía protocolos automatizados de WhatsApp.

Temas:

encuesta petróleo

