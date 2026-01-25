Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Recibió el alta médica el motociclista de 25 años que fue embestido por el ministro Carlos Negro en el Cerrito

El joven de 25 años estuvo dos días internado tras sufrir traumatismo en el miembro inferior derecho, con luxación de cadera y rodilla derecha

25 de enero 2026 - 9:09hs
negro accidente
Captura Telemundo

Este sábado en la tarde recibió el alta médica el joven de 25 años que fue embestido por una camioneta manejada por el ministro del Interior, Carlos Negro, en el barrio Cerrito de la Victoria.

Luego de dos días internado por las lesiones sufridas, el hombre recibió el alta médica, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El Observador desde el Ministerio del Interior.

El joven sufrió traumatismo en el miembro inferior derecho, con luxación de cadera y rodilla derecha, aunque no presentó pérdida de conocimiento.

Carlos Negro. Archivo
ACCIDENTE

De "renuncia inmediata" a "le puede pasar a cualquiera": las reacciones de la oposición tras accidente de Carlos Negro

El momento en el que se produjo el accidente de Carlos Negro
VIDEO

Así fue el accidente que tuvo Carlos Negro, que visitó al motociclista atropellado en el hospital

El siniestro ocurrió el jueves sobre las 18:00, en la intersección de León Pérez y Capitán Basilio Araujo. De acuerdo a la información oficial, el conductor de la motocicleta involucrada circulaba sin casco y no contaba con libreta de conducir, mientras que la espirometría realizada al ministro dio resultado negativo.

Negro se desplazaba en su vehículo particular y no sufrió lesiones, por lo que se encuentra en buen estado de salud, informó la cartera. El ministro circulaba con la libreta de conducir vencida, motivo por el cual fue multado

En declaraciones a Montevideo Portal, Negro aseguró que se detuvo en la esquina –donde el cartel de Pare le exigía frenar por completo– y al no advertir a otro vehículo, empezó a cruzar. En ese momento, sin embargo, apareció la moto.

Sobre el vencimiento de su libreta, Negro declaró al citado medio: "No me había dado cuenta la verdad. Hace pocas semanas se me venció. Quedó todo a orden de Fiscalía para que diga los pasos a seguir".

Temas:

motociclista Carlos Negro ministro Cerrito

La foto del plantel de Nacional de 2026
EN VIVO

Nacional le ganó 1-0 a Deportes Concepción con gol de Lucas Rodríguez en su primer partido del 2026, en el que debutó Maximiliano Silvera

Críticas al aumento de impuestos, foco en Venezuela y llamado a la unidad partidaria: los temas que dominaron el encuentro anual herrerista
ENCUENTRO

Críticas al aumento de impuestos, foco en Venezuela y llamado a la unidad partidaria: los temas que dominaron el encuentro anual herrerista

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, y el ministro Gabriel Oddone
DISCUSIÓN

Impuestos, IRPF, Fonasa y tarifas: los argumentos del gobierno para defender los cambios que la oposición señala como "ajuste fiscal"

El ministro del Interior, Carlos Negro
ACCIDENTE

Juez de Faltas dio plazo de dos meses al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente tras accidente de tránsito

