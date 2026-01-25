Recibió el alta médica el motociclista de 25 años que fue embestido por el ministro Carlos Negro en el Cerrito

Este sábado en la tarde recibió el alta médica el joven de 25 años que fue embestido por una camioneta manejada por el ministro del Interior, Carlos Negro , en el barrio Cerrito de la Victoria.

Luego de dos días internado por las lesiones sufridas, el hombre recibió el alta médica, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El Observador desde el Ministerio del Interior.

El joven sufrió traumatismo en el miembro inferior derecho, con luxación de cadera y rodilla derecha, aunque no presentó pérdida de conocimiento.

El siniestro ocurrió el jueves sobre las 18:00, en la intersección de León Pérez y Capitán Basilio Araujo. De acuerdo a la información oficial, el conductor de la motocicleta involucrada circulaba sin casco y no contaba con libreta de conducir , mientras que la espirometría realizada al ministro dio resultado negativo.

Negro se desplazaba en su vehículo particular y no sufrió lesiones, por lo que se encuentra en buen estado de salud, informó la cartera. El ministro circulaba con la libreta de conducir vencida, motivo por el cual fue multado

En declaraciones a Montevideo Portal, Negro aseguró que se detuvo en la esquina –donde el cartel de Pare le exigía frenar por completo– y al no advertir a otro vehículo, empezó a cruzar. En ese momento, sin embargo, apareció la moto.

Sobre el vencimiento de su libreta, Negro declaró al citado medio: "No me había dado cuenta la verdad. Hace pocas semanas se me venció. Quedó todo a orden de Fiscalía para que diga los pasos a seguir".