Vuelta a clases 2026: MEF detectó 35 artículos que subieron de precio y 20 que bajaron

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , a través de la Unidad Defensa del Consumidor , publicó el informe “ Útiles Escolares Reporte 2026 ”, en el que analiza la evolución de precios de una canasta de artículos de cara al inicio del ciclo lectivo .

El relevamiento incluyó datos enviados por 415 supermercados al Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) y seis papelerías de Montevideo —Escool.uy, Gandulia, La Papelera, Mosca, Office2000 y Tangreda—, con precios recabados el 11 y 12 de febrero de 2026 .

El estudio tomó 75 artículos escolares y logró comparar 55 presentaciones entre 2025 y 2026. De ellas, 35 registraron aumento de precio promedio , mientras que 20 bajaron respecto al año anterior .

CASINO IM confirma que casino del Parque Hotel pasará al MEF a mitad de año y que los 50 trabajadores seguirán en la comuna

COYUNTURA Menor crecimiento: Comité de Expertos recorta proyecciones para la economía y se aleja del Presupuesto

Hoja cuadriculada Tabaré pack 48 hojas

Marcadores delgados Sylvapen 12 unidades

Sacapuntas plástico Maped (1 unidad)

Block hojas blancas 1/8 Caballito 20 hojas

Juego de geometría 30 cm Maped

En contrapartida, bajaron de precio artículos como el cuaderno rayado Papiros espiral 48 hojas, el bolígrafo Pilot pack 2 unidades, la goma de borrar Bic y la cuadernola Papiros tapa blanda 70 hojas .

Comprar en pack no siempre es más barato

El informe advierte que adquirir productos en pack no necesariamente implica un menor costo por unidad.

Por ejemplo, el precio promedio de un bolígrafo Bic es de $ 28,2, mientras que el pack de cuatro unidades cuesta $ 152,8, lo que eleva el valor por unidad a $ 38,2. Algo similar ocurre con el lápiz negro Bic, cuyo precio unitario promedio es $ 20,4, pero en pack de cuatro unidades el valor por unidad asciende a $ 26,4 .

Diferencias entre supermercados y papelerías

El relevamiento también comparó precios entre supermercados y papelerías para 48 artículos con presencia en ambos canales.

Los cinco productos que resultaron más baratos en papelerías fueron: sacapuntas, lápiz de escribir, lápiz corrector, resaltador flúor y barra adhesiva .

En cuanto a un kit básico de inicio de clases, el valor promedio fue de $ 758,2 en papelerías y $ 786,5 en supermercados .