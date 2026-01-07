Dólar
El Observador / Polideportivo / SAN FERNANDO

Manuel Corsico ganó la San Fernando 2026: el podio lo completan otro argentino y un uruguayo

El ganador de la 52° edición de la corrida hizo un tiempo de 30 minutos y nueve segundos

7 de enero 2026 - 22:32hs
San Fernando de Maldonado 2026

San Fernando de Maldonado 2026

Foto: Intendencia de Maldonado

El corredor argentino Manuel Corsico ganó la carrera de San Fernando 2026, llegó a la meta con un tiempo de 30 minutos con nueve segundos.

En segundo lugar llegó el también argentino Esteban Nicolás Angulo con 30 minutos y 30 segundos, el podio fue completado por el uruguayo Martín Cuestas que hizo 30 minutos y 32 segundos.

Esta vez la histórica competición se corrió el 7 de enero, a diferencia del 5 de enero, fecha en la que era habitual. En la categoría femenina, la ganadora fue Florencia Borelli con 34 minutos y 12 segundos. Le siguió su hermana Mariela Borelli con 35 minutos y 29 segundos. El podio de esta rama fue cerrado por Juana Zuberbhuler con 35 minutos y 53 segundos, las tres son argentinas.

En cuanto a los atletas en situación de discapacidad el ganador fue Martin Kremenchuzky, quien es ciego e hizo un tiempo de 48 minutos.

La 52ª edición de la competencia tuvo 5.400 inscriptos, la largada fue en la Parada 17 de la Rambla Claudio Williman de Playa Mansa y la llegada fue frente a la Intendencia de Maldonado. Las inscripciones se agotaron días antes de su realización.

La histórica carrera que recorre Maldonado y Punta del Este también tuvo una versión reducida de cinco kilómetros y la San Fernandito dirigida a niños de hasta 14 años.

En pasada edición, el uruguayo Valentín Soca fue el ganador, cuando logró el tiempo de 29 minutos y nueve segundos.

San Fernando Maldonado

