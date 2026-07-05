Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 6 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé un lunes 6 de julio marcado por el tiempo inestable en buena parte del país, con chaparrones, abundante nubosidad y fuertes ráfagas de viento , aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia el final de la jornada.

En Montevideo y el área metropolitana , la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto , acompañado de chaparrones . La temperatura oscilará entre 6 °C y 9 °C .

El viento soplará del suroeste entre 20 y 40 km/h , con rachas de hasta 50 km/h .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 5 de julio

Tras masa de aire polar, meteorólogos e Inumet anuncian cómo estará el tiempo esta semana en Uruguay

Durante la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad , aunque todavía podrán registrarse chaparrones aislados. Hacia el cierre del día, las condiciones mejorarán.

Este

En el este del país se pronostica una mínima de 2 °C y una máxima de 11 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con chaparrones, además de neblinas y bancos de niebla. En la costa se prevén las ráfagas más intensas del país, con vientos del suroeste y oeste de 20 a 40 km/h y rachas de entre 50 y 60 km/h.

Por la tarde persistirá la nubosidad con algunos chaparrones, aunque el tiempo tenderá a mejorar.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé temperaturas entre 3 °C y 13 °C.

La mañana será nubosa y cubierta, con chaparrones costeros, neblinas y bancos de niebla. Los vientos del suroeste y oeste alcanzarán entre 20 y 40 km/h.

Durante la tarde y la noche disminuirá la nubosidad.

Norte

En el norte del país las temperaturas irán de 4 °C a 14 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con presencia de neblinas, mientras que durante la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad.

Los vientos del suroeste rotarán al oeste y soplarán entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana, según Inumet y meteorólogos

Tras el ingreso de la masa de aire polar que dejó jornadas con temperaturas extremas, heladas e incluso episodios de nieve y graupel en algunos puntos del país, los pronósticos coinciden en que el tiempo comenzará a estabilizarse durante la semana.

Este domingo el meteorólogo Mario Bidegain indicó a El Observador que desde este lunes se iniciará una mejora gradual de las condiciones, luego de las lluvias y chaparrones registrados durante el fin de semana. Aunque el comienzo de la semana seguirá siendo frío, las temperaturas máximas irán en ascenso y alcanzarán los 13 °C el martes y los 15 °C el miércoles en Montevideo.

En la misma línea, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé máximas cercanas a los 10 °C este lunes, de 14 °C el martes y de hasta 17 °C el miércoles en algunas zonas del país. Hacia el jueves, las máximas rondarán los 15 °C, mientras que en el interior oscilarán entre 12 °C y 19 °C, según la región.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros anticipó un lunes todavía inestable, pero con mejoras desde la tarde. A partir de entonces, pronosticó varios días con condiciones relativamente estables y un leve aumento de las temperaturas hacia el final de la semana.