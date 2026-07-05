Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 6 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un lunes 6 de julio marcado por el tiempo inestable en buena parte del país, con chaparrones, abundante nubosidad y fuertes ráfagas de viento, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia el final de la jornada.
Montevideo y el área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado de chaparrones. La temperatura oscilará entre 6 °C y 9 °C.
El viento soplará del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Durante la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad, aunque todavía podrán registrarse chaparrones aislados. Hacia el cierre del día, las condiciones mejorarán.
Este
En el este del país se pronostica una mínima de 2 °C y una máxima de 11 °C.
La mañana estará nubosa y cubierta, con chaparrones, además de neblinas y bancos de niebla. En la costa se prevén las ráfagas más intensas del país, con vientos del suroeste y oeste de 20 a 40 km/h y rachas de entre 50 y 60 km/h.
Por la tarde persistirá la nubosidad con algunos chaparrones, aunque el tiempo tenderá a mejorar.
Oeste
Para el oeste, Inumet prevé temperaturas entre 3 °C y 13 °C.
La mañana será nubosa y cubierta, con chaparrones costeros, neblinas y bancos de niebla. Los vientos del suroeste y oeste alcanzarán entre 20 y 40 km/h.
Durante la tarde y la noche disminuirá la nubosidad.
Norte
En el norte del país las temperaturas irán de 4 °C a 14 °C.
La mañana estará nubosa y cubierta, con presencia de neblinas, mientras que durante la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad.
Los vientos del suroeste rotarán al oeste y soplarán entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.
Cómo seguirá el tiempo durante la semana, según Inumet y meteorólogos
Tras el ingreso de la masa de aire polar que dejó jornadas con temperaturas extremas, heladas e incluso episodios de nieve y graupel en algunos puntos del país, los pronósticos coinciden en que el tiempo comenzará a estabilizarse durante la semana.
Este domingo el meteorólogo Mario Bidegain indicó a El Observador que desde este lunes se iniciará una mejora gradual de las condiciones, luego de las lluvias y chaparrones registrados durante el fin de semana. Aunque el comienzo de la semana seguirá siendo frío, las temperaturas máximas irán en ascenso y alcanzarán los 13 °C el martes y los 15 °C el miércoles en Montevideo.
En la misma línea, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé máximas cercanas a los 10 °C este lunes, de 14 °C el martes y de hasta 17 °C el miércoles en algunas zonas del país. Hacia el jueves, las máximas rondarán los 15 °C, mientras que en el interior oscilarán entre 12 °C y 19 °C, según la región.
Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros anticipó un lunes todavía inestable, pero con mejoras desde la tarde. A partir de entonces, pronosticó varios días con condiciones relativamente estables y un leve aumento de las temperaturas hacia el final de la semana.