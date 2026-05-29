El boleto suburbano subirá el próximo lunes: estos serán los nuevos precios desde el 1° de junio

El precio del boleto del transporte suburbano tendrá un nuevo aumento a partir de la medianoche del próximo lunes 1º de junio, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ) a El Observador.

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Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), la cartera ya comunicó la medida a las empresas del sector .

El ajuste será, en promedio, de $3 para los servicios suburbanos , aunque en algunos recorridos el incremento podría ser de $2, informó el consignado medio.

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La actualización corresponde al primer aumento anual de las tarifas del transporte suburbano.

La suba no alcanzará a los usuarios comprendidos en el artículo 1 del Decreto 371/18.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto de Protección, correspondiente a los recorridos dentro de Montevideo, pasará a costar $86.

Para los servicios suburbanos, los valores variarán según la distancia recorrida:

Hasta 32 kilómetros: $107 .

. Hasta 40 kilómetros: $127 .

. Hasta 60 kilómetros: $153 .

. Hasta 72 kilómetros: $171 .

. Hasta 84 kilómetros: $194 .

. Hasta 72 kilómetros: $211.

En los servicios por carretera fuera del departamento de Montevideo también se aplicarán incrementos similares.

Entre los valores actualizados se encuentran:

Hasta 8 kilómetros: $59 .

. Hasta 16 kilómetros: $70 .

. Hasta 24 kilómetros: $84 .

. Hasta 28 kilómetros: $88 .

. Hasta 36 kilómetros: $94 .

. Hasta 44 kilómetros: $104 .

. Hasta 52 kilómetros: $128 .

. Hasta 60 kilómetros: $139.

El ajuste no alcanzará a los usuarios comprendidos en el Decreto 371/018, que incluye a jubilados y pensionistas beneficiarios del subsidio al transporte.

Para este grupo, el precio del boleto permanecerá sin modificaciones y continuará costando $45.