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El boleto suburbano subirá el próximo lunes: estos serán los nuevos precios desde el 1° de junio

La cartera ya comunicó la medida a las empresas del sector. La actualización corresponde al primer aumento anual de las tarifas del transporte suburbano

29 de mayo de 2026 8:22 hs
Sube precio del boleto de los ómnibus suburbanos

Sube precio del boleto de los ómnibus suburbanos

Joselo Hernández.

El precio del boleto del transporte suburbano tendrá un nuevo aumento a partir de la medianoche del próximo lunes 1º de junio, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a El Observador.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), la cartera ya comunicó la medida a las empresas del sector.

El ajuste será, en promedio, de $3 para los servicios suburbanos, aunque en algunos recorridos el incremento podría ser de $2, informó el consignado medio.

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La actualización corresponde al primer aumento anual de las tarifas del transporte suburbano.

La suba no alcanzará a los usuarios comprendidos en el artículo 1 del Decreto 371/18.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto de Protección, correspondiente a los recorridos dentro de Montevideo, pasará a costar $86.

Para los servicios suburbanos, los valores variarán según la distancia recorrida:

  • Hasta 32 kilómetros: $107.
  • Hasta 40 kilómetros: $127.
  • Hasta 60 kilómetros: $153.
  • Hasta 72 kilómetros: $171.
  • Hasta 84 kilómetros: $194.
  • Hasta 72 kilómetros: $211.

En los servicios por carretera fuera del departamento de Montevideo también se aplicarán incrementos similares.

Entre los valores actualizados se encuentran:

  • Hasta 8 kilómetros: $59.
  • Hasta 16 kilómetros: $70.
  • Hasta 24 kilómetros: $84.
  • Hasta 28 kilómetros: $88.
  • Hasta 36 kilómetros: $94.
  • Hasta 44 kilómetros: $104.
  • Hasta 52 kilómetros: $128.
  • Hasta 60 kilómetros: $139.

El ajuste no alcanzará a los usuarios comprendidos en el Decreto 371/018, que incluye a jubilados y pensionistas beneficiarios del subsidio al transporte.

Para este grupo, el precio del boleto permanecerá sin modificaciones y continuará costando $45.

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