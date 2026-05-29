El boleto suburbano subirá el próximo lunes: estos serán los nuevos precios desde el 1° de junio

El precio del boleto del transporte suburbano tendrá un nuevo aumento a partir de la medianoche del próximo lunes 1º de junio, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a El Observador.
Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), la cartera ya comunicó la medida a las empresas del sector.
El ajuste será, en promedio, de $3 para los servicios suburbanos, aunque en algunos recorridos el incremento podría ser de $2, informó el consignado medio.
La actualización corresponde al primer aumento anual de las tarifas del transporte suburbano.
La suba no alcanzará a los usuarios comprendidos en el artículo 1 del Decreto 371/18.
Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto de Protección, correspondiente a los recorridos dentro de Montevideo, pasará a costar $86.
Para los servicios suburbanos, los valores variarán según la distancia recorrida:
- Hasta 32 kilómetros: $107.
- Hasta 40 kilómetros: $127.
- Hasta 60 kilómetros: $153.
- Hasta 72 kilómetros: $171.
- Hasta 84 kilómetros: $194.
- Hasta 72 kilómetros: $211.
En los servicios por carretera fuera del departamento de Montevideo también se aplicarán incrementos similares.
Entre los valores actualizados se encuentran:
- Hasta 8 kilómetros: $59.
- Hasta 16 kilómetros: $70.
- Hasta 24 kilómetros: $84.
- Hasta 28 kilómetros: $88.
- Hasta 36 kilómetros: $94.
- Hasta 44 kilómetros: $104.
- Hasta 52 kilómetros: $128.
- Hasta 60 kilómetros: $139.
El ajuste no alcanzará a los usuarios comprendidos en el Decreto 371/018, que incluye a jubilados y pensionistas beneficiarios del subsidio al transporte.
Para este grupo, el precio del boleto permanecerá sin modificaciones y continuará costando $45.