Boletos gratuitos para liceales: ANEP explicó cómo acceder al beneficio en Montevideo y Área Metropolitana

El objetivo es garantizar la continuidad de las trayectorias educativas y los acompañamientos pedagógicos.

La medida es impulsada por la ANEP con apoyo de la Dirección Nacional de Transporte del MTOP.

El beneficio rige desde febrero de 2026 para empresas de transporte de Montevideo y el área metropolitana.

La iniciativa establece que los estudiantes de Educación Media Básica que hayan sido convocados a recibir Acompañamiento Pedagógico Específico (APE) podrán viajar de forma gratuita en las empresas de transporte de Montevideo y el área metropolitana. El beneficio comenzó a regir en febrero de este año.

La propuesta fue impulsada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y cuenta con el respaldo de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). La coordinación entre ambos organismos permite que el beneficio se implemente dentro del sistema de transporte metropolitano.

¿A qué estudiantes alcanza?

La medida beneficiará a un total estimado de 33.000 estudiantes. De ellos, aproximadamente 13.000 pertenecen a Secundaria y unos 20.000 cursan en la UTU. Todos deben estar convocados a recibir Acompañamiento Pedagógico Específico (APE), lo que delimita el universo de estudiantes que podrán acceder al boleto gratuito.

¿Cuál es el objetivo del beneficio?

El derecho al boleto gratuito tiene como cometido garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes. En particular, apunta a asegurar que puedan asistir tanto a sus clases como a las instancias de acompañamiento pedagógico sin que el costo del transporte represente un obstáculo.

¿Cómo se accede al boleto gratuito?

Los alumnos que utilizan la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) deberán concurrir a los centros de recarga para habilitar el beneficio en sus tarjetas. De esta forma, el sistema reconocerá el derecho al viaje sin costo.

¿Qué ocurre con quienes utilizan abonos?

Los estudiantes que ya viajan mediante el sistema de abonos podrán continuar haciéndolo como habitualmente. En esos casos, deberán gestionar sus viajes directamente ante las empresas de transporte con las que viajan regularmente, para que el beneficio se aplique bajo esa modalidad.

Cómo sigue

Con la entrada en vigencia del boleto gratuito desde febrero, los estudiantes convocados a Acompañamiento Pedagógico Específico deberán realizar los trámites correspondientes para habilitar el beneficio en sus tarjetas STM o gestionar sus abonos ante las empresas de transporte. La implementación dependerá, en la práctica, de que los alumnos completen estas gestiones administrativas para comenzar a viajar sin costo.

La medida, impulsada por la ANEP con el apoyo del MTOP, queda ahora en fase de aplicación efectiva dentro del sistema de transporte metropolitano. Su alcance, que abarca a más de 30.000 estudiantes de Secundaria y UTU, busca sostener la asistencia a clases y a los espacios de acompañamiento pedagógico, asegurando que el traslado no sea un impedimento para la continuidad educativa.