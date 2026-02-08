Encontraron una serpiente venenosa en la playa Carrasco: se trata de la segunda vista esta semana en Montevideo

La organización animalista Alternatus Uruguay protagonizó un nuevo rescate de una serpiente crucera (Bothrops alternatus) en una playa de Montevideo, esta vez en la Carrasco .

Desde el colectivo informaron en redes sociales que el animal fue localizado por personal de Prefectura en la zona.

"En esta oportunidad colaboraron con nosotros los amigos de Eryops —una granja de anfibios exóticos en Montevideo—. Juan Manuel y Stefy lograron controlar la situación con la debida calma y el profesionalismo necesario para dar tranquilidad a los visitantes de la playa", aseguró el colectivo.

MISIÓN OFICIAL Orsi volvió a Uruguay luego de su gira por China: "Los resultados se van a ir viendo en el tiempo", dijo Lubetkin

PUNTA YEGUAS Apareció una serpiente venenosa en una playa de Montevideo: ocurrió mientras había bañistas en la costa

La organización contó además con la cooperación de guardavidas, quienes se encargaron de "monitorear a la serpiente hasta la llegada de los voluntarios encargados del retiro del animal" .

"El retiro del animal se realizó con el fin de evitar mordeduras", apuntaron desde Alternatus. La crucera es una especie de serpiente venenosa cuyo hábitat natural incluye zonas costeras y rurales del Uruguay.

"Todos los años llegan varias cruceras nadando por el agua, ya que río arriba existe una población (Punta Espinillo y San José) de la especie. Esto pone de manifiesto el comportamiento acuático de las cruceras, que pueden nadar, pero también mantenerse a flote como una balsa que es transportada kilómetros por la corriente del Río de la Plata", explicaron desde el colectivo.

"Esta presencia no significa que haya más ejemplares; de hecho, los accidentes ofídicos descendieron en los últimos años (datos de MSP)", agregaron.

Finalmente, indicaron que la serpiente permanecerá de momento en sus instalaciones "hasta definir su destino con el asesoramiento de los funcionarios del Ministerio de Ambiente".

El video del rescate de la crucera se puede repasar a continuación:

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alternatus Uruguay (@alternatus_uruguay)

Una crucera en la playa de Punta Yeguas

El martes Alternatus llevó adelante un operativo preventivo que permitió retirar a una serpiente venenosa de la playa de Punta Yeguas.

El procedimiento se activó luego de que el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales solicitara apoyo tras confirmarse la presencia de una crucera (Bothrops alternatus).

El episodio ocurrió mientras había bañistas en la playa, lo que motivó la activación del protocolo de seguridad para evitar riesgos.

Según se informó ese día, el procedimiento se desarrolló sin incidentes, y permitió asegurar tanto la integridad de las personas como la del ejemplar.

De acuerdo con la organización Alternatus Uruguay, el operativo contó con la colaboración de Stellamaris y Miguel, personas capacitadas en el manejo de serpientes venenosas, quienes intervinieron junto a los equipos que actúan en este tipo de situaciones.

El retiro se realizó de forma segura y controlada, evitando la manipulación por parte de terceros y reduciendo el riesgo de mordeduras.