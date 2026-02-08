C 1080 es la tricampeona del Desfile de Llamadas: los puntajes de las comparsas, los premios especiales y las mejores fotos

Desfile de Llamadas: no hay con qué darle a C 1080, volvió a ganar.

C 1080, la emblemática comparsa del barrio Sur, fue la vencedora en el Desfile de Llamadas de 2026 , el espectáculo callejero más popular en Uruguay, que se realizó durante las noches del viernes 6 y sábado 7 de febrero, en un show de candombe en el que concursaron 44 formaciones candomberas.

Fue una edición especial, dado que se conmemoraron los 70 años de desfiles oficiales (se realizaban ya desde hacía varias décadas antes) organizados por la Intendencia de Montevideo.

El conjunto de la familia Silva, liderado por Mathías, Wellington y Guillermo, fundado en 1999 por los recordados Waldemar "Cachila" Silva y Margarita Barrios, logró el tricampeonato en la tradicional fiesta del tambor en el carnaval uruguayo que se expresa por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores, en los barrios Sur y Palermo.

Ya había cosechado un tricampeonato de 2016 a 2018 y acaba de conquistar su noveno título en la historia, tras ganar por primera vez en 2003 .

Cuando se conocieron los fallos del jurado, volvieron a tronar los tambores en la esquina de Carlos Gardel y Zelmar Michelini, donde tiene su sede y centro cultural Cuareim 1080, comparsa que con su nombre recuerda la dirección del desaparecido conventillo Medio Mundo y que logró además la mención especial al mejor cuerpo de baile, una de las más codiciadas.

Con base en el fallo adoptado por un equipo de jurados presidido por Alfredo Leirós, que se conoció al amanecer de este domingo 9, el podio lo completaron Valores y Yambo Kenia.

07022026-DAN_0859 Enzo Santos / FocoUy

La mejor del interior es de Maldonado

Las sociedades de negros y lubolos desfilaron en nueve cuadras, desde Zelmar Michelini a Minas y la mejor de todas las del interior, que eran nueve de las 44, fue Candonga Africana, la comparsa canaria procedente desde La Paz y Las Piedras, en el puesto 12.

Algunos premios especiales fueron el de la mejor cuerda de tambores para Valores, la mejor vedete fue Micaela Pintos de La Sara del Cordón, y el mejor cuerpo de baile lo presentó, como se adelantó, C 1080.

El Desfile de Llamadas lo organiza la intendencia capitalina en coordinación con dos entidades que nuclean a las comparsas: Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) presente con 33 elencos y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) con los 11 restantes.

Las mejores 23 (ver en los puntajes más adelante) clasificaron para las Llamadas de febrero de 2027 y el resto (y otras que lo deseen) deberán buscar su lugar en las Llamadas de Admisión, que se realizarán en la próxima primavera, en el barrio Prado.

06022026-G_B_1608 Gastón Britos / FocoUy

Posiciones y puntajes

1. Cuareim 1080, 2606 puntos

2. Valores, 2570 puntos

3. Yambo Kenia, 2506 puntos

4. Cenceribó, 2499 puntos

5. Lonjas de Ciudad Vieja, 2449 puntos

6. La Unicandó, 2445 puntos

7. Más que lonja, 2403 puntos

8. Nimba, 2393 puntos

9. La Sara del Cordón, 2376 puntos

10. Integración, 2374 puntos

11. La Tangó, 2363 puntos

12. Candonga Africana, 2346 puntos

13. La Jacinta, 2326 puntos

14. Lonjas de Cuareim 2313 puntos

15. Batea de Tacuarí, 2304 puntos

16. La Fuerza, 2279 puntos

17. Zumbaé, 2265 puntos

18. La Rodó, 2250 puntos

19. Kalumkembé, 2235 puntos

20. Barrica, 2231 puntos

21. Elegguá, 2210 puntos

22. Afrocan, 2205 puntos

23. La Facala, 2192 puntos

24. La Sombra Candombe, 2179 puntos

25. La que mueve Ciudad del Plata, 2163 puntos

26. Lonjas de San Marcos, 2158 puntos

27. La Fabini, 2154 puntos

28. La Gozadera, 2118 puntos

29. Son Candomberos, 2093 puntos

30. Malanque, 2090 puntos

31. Makondo, 2073 puntos

32. La Malunga, 2060 puntos

33. CLB Lonjas de Belgrano, 2022 puntos

34. La Negra, 2017 punto

35. Rosario 250, 2016 puntos

36. Ubuntu, 2015 puntos

37. Al Son de Tula, 1950 puntos

38. El Vacilón de Rieles, 1932 puntos

39. Hay q’darle, 1919 puntos

40. La Covacha, 1868 puntos

41. Kimbundú, 1795 puntos

42. La Vía, 1787 puntos

43. Kindú, 1690 puntos

44. Fortaleza Candombera, 1622 puntos

06022026-G_B_2280 Gastón Britos / FocoUy

Menciones especiales

Mejor cuerda de tambores: Valores

Mejor cuerpo de baile: Cuareim 1080

Mejor cuadro de gramilla: Malanque

Mejor escobero: Maximiliano Suárez (Integración)

Mejor cuadro de trofeos: Valores

Mejor vedette: Micaela Pintos (La Sara del Cordón)

Mejor partener: Carlos Alemán (Zumbae)

El pasaje de C 1080 al frente del Desfile de Llamadas

Algunas curiosidades del Desfile de Llamadas

De las 23 mejores de este año dos son del interior y llegaron desde Canelones (Candonga Africana) y Durazno (Afrocan).

De las 23 mejores hay 13 comparsas de Audeca y 10 de Daecpu.

Las comparsas que para esta edición clasificaron en la instancia de admisión en la primavera pasada y para 2027 pasarán a desfilar el día inicial (al clasificar en forma directa, que es lo que más se anhela) son Lonjas de Cuareim, Zumbaé, Kalumkembé y Afrocan.

Las que pasan al conjunto que dará prueba de admisión si quieren desfilar el año que viene son La Fabini, La que mueve Ciudad del Plata y La Gozadera.

06022026-G_B_2200 Gastón Britos / FocoUy

Los premios de la Intendencia de Montevideo

La comparsa ganadora recibe $ 553.823 de premio, la segunda $ 443.058 y la tercera $ 332.294.

Hay premios decrecientes para todas las otras con base en la ubicación en la tabla (las últimas reciben $ 127.379).

Hay premios a las mejores performances individuales y colectivas: por ejemplo la mejor cuerda de tambores logra $ 97.473 y el mejor cuerpo de baile $ 73.105.

Solo en premios, la intendencia invierte este año $ 8.526.651.

06022026-G_B_2371 Gastón Britos / FocoUy

Las campeonas en el siglo XXI

2000 Sarabanda

2001 Serenata Africana

2002 Serenata Africana y Yambo Kenia

2003 C 1080

2004 Elumbé

2005 Tronar de Tambores

2006 Yambo Kenia

2007 C 1080

2008 Elumbé

2009 Yambo Kenia

2010 Yambo Kenia

2011 Elumbé

2012 Tronar de Tambores

2013 Tronar de Tambores

2014 C 1080

2015 Elumbé

2016 C 1080

2017 C 1080

2018 C 1080

2019 Tronar de Tambores

2020 Cenceribó

2021 No se realizó el Desfile de Llamadas

2022 Cenceribó

2023 Candonga Africana

2024 C 1080

2025 C 1080

2026 C 1080

El primer desfile organizado por la intendencia (en 1956) terminó con empate en el primer premio entre Morenada y Fantasía Negra.

En este siglo, C 1080 ganó nueve veces, Elumbé, Yambo Kenia y Tronar de Tambores lograron cuatro títulos, Serenata Africana y Cenceribó dos y Sarabanda y Candonga Africana uno.

06022026-G_B_1405 Gastón Britos / FocoUy

El jurado

El jurado, presidido por Alfredo Leirós, tuvo la siguiente conformación:

Rubro 1: Cuerda de tambores, jurados Fernando Hurón - Miguel García - Alejandro Simone - Letizia Tazzi.

Rubro 2: Danza y desplazamiento, jurados Rafael Martínez - Claudia Gisel Silva “Michelle” - Alejandra Clavijo - Vicky Carrizo.

Rubro 3: Personajes típicos y ancestralidad, jurados Julio González - Ángela Ramírez - María del Carmen Rodríguez - Pedro Tabárez.

Rubro 4: Visión global de la propuesta, jurados Álvaro Marotta - Mariella Gottuzo - Lucrecia de León - Martín Iribarren.

07022026-DAN_5418 Enzo Santos / FocoUy

07022026-DAN_5270 Enzo Santos / FocoUy

07022026-DAN_5165 Enzo Santos / FocoUy