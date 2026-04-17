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Encontraron a un hombre muerto en plena calle en Punta Gorda: no tenía signos de violencia

El Ministerio de Desarrollo Social aseguró que no tenía ninguna alerta de personas en situación de calle en esta zona

17 de abril de 2026 19:14 hs
Un hombre murió en Montevideo

Un hombre murió en Montevideo

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El cuerpo de un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue encontrado en la tarde de este viernes en la vía pública del barrio Punta Gorda.

El cadáver estaba en la intersección de las calles René y Avenida Rivera, y fue un grupo de vecinos de un complejo de viviendas quien alertó a las autoridades de una persona inmóvil bajo un árbol.

Los oficiales constataron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no tenían ninguna alerta de persona en situación de calle en la zona. Una emergencia médica confirmó la muerte, informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

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Junto al cuerpo se encontró una bicicleta con canasto rojo, la cual se presume era del hombre. Ahora la Policía Científica investiga el caso y espera los resultados de la autopsia para confirmar las causas de la muerte.

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