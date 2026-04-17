Encontraron a un hombre muerto en plena calle en Punta Gorda: no tenía signos de violencia

El cuerpo de un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue encontrado en la tarde de este viernes en la vía pública del barrio Punta Gorda.

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El cadáver estaba en la intersección de las calles René y Avenida Rivera, y fue un grupo de vecinos de un complejo de viviendas quien alertó a las autoridades de una persona inmóvil bajo un árbol.

Los oficiales constataron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no tenían ninguna alerta de persona en situación de calle en la zona. Una emergencia médica confirmó la muerte, informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.