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El club grande de Brasil que va con todo por la contratación de Gastón Martirena

El lateral derecho uruguayo campeón la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana tiene intenciones de irse de Racing de Avellaneda

17 de abril de 2026 19:01 hs
Gastón Martirena

Gastón Martirena

Foto: Mauro Pimentel / AFP

El actual lateral de Racing de Avellaneda, Gastón Martirena, tiene su futuro prácticamente acordado con el que será su próximo club en el fútbol: Gremio de Porto Alegre.

Si bien el tricolor gaúcho ya lo quiso en dos oportunidades, los de Gustavo Costas no lo dejaron salir en la primera, por lo que fueron por él hace poco.

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El hecho fue que no quiso ir a jugar ante Atlético Tucumán porque Racing le negó la chance de irse a Gremio.

La propuesta que presentó el club gaúcho en febrero pasado a Racing de Avellaneda fue de US$ 3 millones por la ficha del futbolista.

Ahora, medios brasileños informan que Gremio está dispuesto a subir la oferta para hacerse del concurso del uruguayo, quien a su vez, como ya lo demostró entre febrero y principios de marzo, tiene toda la intención de irse de Racing hacia Brasil.

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