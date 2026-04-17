El club grande de Brasil que va con todo por la contratación de Gastón Martirena

El actual lateral de Racing de Avellaneda, Gastón Martirena , tiene su futuro prácticamente acordado con el que será su próximo club en el fútbol: Gremio de Porto Alegre.

Si bien el tricolor gaúcho ya lo quiso en dos oportunidades, los de Gustavo Costas no lo dejaron salir en la primera, por lo que fueron por él hace poco.

A principios de marzo, Referí informó que se había reflotado la posibilidad de que el uruguayo pudiera jugar en el fútbol brasileño como es su suaño.

Gastón Martirena, ganador de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana con La Academia, debió pedirle disculpas a sus compañeros de plantel y al cuerpo técnico comandado por Gustavo Costas en el inicio del mes pasado.

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El hecho fue que no quiso ir a jugar ante Atlético Tucumán porque Racing le negó la chance de irse a Gremio.

La propuesta que presentó el club gaúcho en febrero pasado a Racing de Avellaneda fue de US$ 3 millones por la ficha del futbolista.

Ahora, medios brasileños informan que Gremio está dispuesto a subir la oferta para hacerse del concurso del uruguayo, quien a su vez, como ya lo demostró entre febrero y principios de marzo, tiene toda la intención de irse de Racing hacia Brasil.