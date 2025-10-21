Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Agro / AGRICULTURA

Se acerca una instancia clave en Brasil y habrá debates cruciales para el futuro del agro en el continente

Brasil será anfitrión de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025 y hay expectativa por la elección del nuevo director general del IICA

21 de octubre 2025 - 10:59hs
Brasil, potencia en el mundo en el sector de los agroalimentos, sede de una instancia de alta relevancia.

Brasil, potencia en el mundo en el sector de los agroalimentos, sede de una instancia de alta relevancia.

Pexels (archivo)

Brasil será anfitrión de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025, en la que discutirán los temas más trascendentes del presente y el futuro del agro y la seguridad alimentaria en el continente, con énfasis en el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en las transformaciones productivas.

Cumbre de alta relevancia en Brasil

El gobierno brasileño organizará el evento -que se realizará del 3 al 5 de noviembre en la capital, Brasilia- junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). En el marco de la Conferencia se realizará la 23ª Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), que sesiona cada dos años y es el máximo órgano de gobierno del IICA.

El contexto

Más noticias
Engorde de novillos en un corral ubicado en Paysandú

La intensificación ganadera mueve la matriz agrícola

Faena de ovinos

La lana retrocedió y la faena de ovinos entra en modo zafra

Es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.

La elección de Brasil como sede del evento la hicieron en 2023 los ministros durante la anterior sesión de la JIA, que tuvo lugar en San José de Costa Rica.

El encuentro será abierto por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Carlos Fávaro, junto al Director General del IICA, Manuel Otero.

Además de los ministros y altos funcionarios de Agricultura de los 34 estados miembros del IICA, participarán como oradores importantes invitados especiales, como el Enviado Especial para el sector agropecuario a la COP30 y ex ministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodrigues; y el científico Rattan Lal, considerado la mayor autoridad mundial en ciencias del suelo.

En la conferencia habrá foros de discusión técnica entre los ministros y el resto de las delegaciones de los países, que contarán también con la participación de representantes de empresas y organizaciones del sector privado.

unnamed

La elección del nuevo director general del IICA

En la ocasión, además, será elegida la persona que ocupe la Dirección General del IICA para el período 2026-2030, quien asumirá la responsabilidad en enero próximo.

Uno de los tres candidatos es Fernando Mattos, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en Uruguay y expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y del Instituto Nacional de Carnes (INAC) -entre otras responsabilidades que ha tenido-; los otros son Muhammad Ibrahim, candidato de Guyana, y Laura Suazo, candidata de Honduras.

Temas:

Brasil IICA Agro Fernando Mattos COP30

Seguí leyendo

Las más leídas

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

De bajo cero a calor: Metsul anuncia que una gran masa de aire frío afectará a Uruguay esta semana
CLIMA

"De bajo cero a calor": Metsul anuncia que una "gran masa de aire frío" afectará a Uruguay esta semana

Jackie Rodríguez Stratta falleció a los 75 años
LUTO

Murió el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta, la voz del séptimo arte en Uruguay

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación
TARIFAS PÚBLICAS

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos