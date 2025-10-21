Se acerca una instancia clave en Brasil y habrá debates cruciales para el futuro del agro en el continente

Brasil, potencia en el mundo en el sector de los agroalimentos, sede de una instancia de alta relevancia.

Brasil será anfitrión de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025 , en la que discutirán los temas más trascendentes del presente y el futuro del agro y la seguridad alimentaria en el continente , con énfasis en el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en las transformaciones productivas.

El gobierno brasileño organizará el evento -que se realizará del 3 al 5 de noviembre en la capital, Brasilia- junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) . En el marco de la Conferencia se realizará la 23ª Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), que sesiona cada dos años y es el máximo órgano de gobierno del IICA.

Es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.

La elección de Brasil como sede del evento la hicieron en 2023 los ministros durante la anterior sesión de la JIA, que tuvo lugar en San José de Costa Rica.

El encuentro será abierto por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Carlos Fávaro, junto al Director General del IICA, Manuel Otero.

Además de los ministros y altos funcionarios de Agricultura de los 34 estados miembros del IICA, participarán como oradores importantes invitados especiales, como el Enviado Especial para el sector agropecuario a la COP30 y ex ministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodrigues; y el científico Rattan Lal, considerado la mayor autoridad mundial en ciencias del suelo.

En la conferencia habrá foros de discusión técnica entre los ministros y el resto de las delegaciones de los países, que contarán también con la participación de representantes de empresas y organizaciones del sector privado.

La elección del nuevo director general del IICA

En la ocasión, además, será elegida la persona que ocupe la Dirección General del IICA para el período 2026-2030, quien asumirá la responsabilidad en enero próximo.

Uno de los tres candidatos es Fernando Mattos, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en Uruguay y expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y del Instituto Nacional de Carnes (INAC) -entre otras responsabilidades que ha tenido-; los otros son Muhammad Ibrahim, candidato de Guyana, y Laura Suazo, candidata de Honduras.