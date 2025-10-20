La lana retrocedió y la faena de ovinos entra en modo zafra

Por segunda semana las referencias del mercado lanero corrigieron a la baja con el índice australiano IME cerrando en US$ 9,49 por kilo base limpia, 24% arriba de un año atrás y 20% por encima del valor del indicador al comienzo de la zafra actual.

La lana desaceleró luego de alcanzar un pico de US$ 10,32 hace dos semanas que representó un sorprendente incremento de 30% en menos de tres meses de la zafra actual. El mercado venía de un año y medio planchado en una referencia de US$ 7,60 por kilo.

En Uruguay se mantuvo activa la operativa en el mercado local, con ventas a valores impensados hace tres meses entre 20% y 25% superiores en los distintos diámetros.

Se han colocado lotes de lana Merino ultrafina de menos de 16 micras a US$ 9,50 por kilo vellón y a US$ 8 en los casos de lanas de 17 micras acondicionadas grifa verde y con certificaciones.

En el mercado australiano tuvo incidencia la volatilidad del tipo de cambio y la menor demanda de China, que chocó con las pretensiones de los vendedores que no convalidaron valores por casi la cuarta parte de la lana ofertada en la semana.

Faena se afirma y hacienda con flechas hacia arriba

En carne ovina los precios de exportación volvieron a superar los US$ 6 mil por tonelada en la última semana y los corderos alcanzaron una cotización de US$ 5,50 por kilo superando el precio de los novillos.

La faena de ovinos fue la más alta desde febrero con 17.093 animales en la semana del 5 al 11 de octubre, y el 96% de la actividad concentrada en tres plantas: San Jacinto, Las Piedras y Oferan.

faena

En los primeros 11 días de octubre la faena ovina está solo 6,5% por detrás del volumen de hace un año, con un incremento de 10% en el número de corderos y de 8,6% en el caso de los borregos.

El nivel de faena en lanares es muy dependiente de las industrias que operen cada semana en un escenario de baja oferta que parece empezar a repuntar de cara a la zafra del último trimestre.

En las próximas semanas los lanares deberán hacerse lugar en la ventana de faena de vacunos para cuota 481 en industrias que atienden ambos mercados.

Estímulo a la cría de lanares

“Sumando los estímulos de la carne y la lana, seguramente vamos a tener un productor más inquieto en retener lo que pueda y por supuesto tratar de aumentar el volumen de ovinos”, señaló Otto Fernández Nystrom, operador del norte del país y presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

“Esperemos que el ciclo de buenos valores esta vez dure un poco más que en otras oportunidades, pareciera que el ovino nuevamente empieza a ganar un rol en el campo o en los números del campo de los productores”, expresó en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

ovinos

El precio de exportación de carne ovina se mantiene por encima del de la carne vacuna. Hubo una segunda semana con el promedio arriba de US$ 6.600 por tonelada exportada. El último dato fue de US$ 6.649 y en los últimos 30 días móviles se situó en US$ 5.307.

En el acumulado de 2025 el indicador de carne ovina alcanza los US$ 5.423 por tonelada, un valor 42% superior a igual período del año anterior.

La demanda para faena sigue muy firme con los corderos sobre los US$ 5,50 y las ovejas en el eje de US$ 4,60 a US$ 4,70.

En las referencias de INAC se aleja el piso del techo en los corderos, con un rango de US$ 1,5 de diferencia entre los mejores y los peores valores.

Los mejores corderos superan los US$ 6 por kilo de carcasa con un máximo de US$ 6,24. El promedio de peso de carcasa por cordero e encuentra un kilo sobre el promedio histórico, por encima de los 17 kilos por cabeza, señaló un productor.

Los corderos fueron 12.491, el 73% del total y la mayor proporción en el año, lo que sigue insinuando una mayor retención de vientres por el estímulo de los buenos valores de la lana y la carne ovina que promueven la cría en un piso histórico de stock apenas por encima de 4,6 millones de cabezas.