BASF presentó en Uruguay una innovación que redefine el cultivo de soja

Uruguay cuenta desde ahora con una de las soluciones más innovadoras del mercado para el control de enfermedades en soja, el cultivo más extendido en la agricultura local: BASF presentó Melyra, una nueva tecnología que asegura más protección por hectárea.
La nueva solución de BASF combina la molécula Revysol®, una innovación mundial desarrollada por la compañía, con F500®, ofreciendo una doble acción de control y una protección integral de la hoja gracias a su acción sistémica y translaminar.
Compromiso: acompañar al productor en Uruguay
“Con el lanzamiento de Melyra®, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al productor uruguayo con soluciones innovadoras y sustentables. Las enfermedades de fin de ciclo pueden reducir el rendimiento de la soja hasta un 20%, y con esta herramienta eficaz y segura los productores logran potenciar su rendimiento por hectárea y mayor estabilidad en sus resultados”, destacó Rodolfo Viana, Consultor de Cultivos para Uruguay, Bolivia y Paraguay de BASF Soluciones para la Agricultura.
Esta tecnología, única en su tipo, garantiza una defensa prolongada frente a patógenos clave como la mancha marrón, la mancha púrpura de la semilla y la roya asiática, traduciéndose en mayor productividad y sustentabilidad para el productor.
Además, el producto incorpora la tecnología FlexiPower®, que le permite actuar sobre cepas resistentes con eficacia curativa rápida y duradera. Su potencial se amplía aún más, ya que está registrado también para otros cultivos como cebada, trigo y maíz.
Productores, técnicos y referentes en soja
La jornada de lanzamiento, realizada en el Hotel Sheraton Golf & Spa de Colonia, reunió a productores, técnicos y referentes del cultivo de soja de todo el país.
Además de ser un espacio de encuentro e intercambio, el evento permitió destacar la importancia estratégica de esta tecnología en un país que destina más de un millón de hectáreas a la producción de soja, uno de los pilares de la economía nacional.
Durante el encuentro se llevó adelante una conversación de alto interés técnico entre Rodolfo Viana y el Dr. Marcelo Carmona, reconocido Fitopatólogo y Profesor Titular de la Facultad de Agronomía (UBA), quien participó en la investigación de la molécula Revysol®.
En el marco de ese diálogo, Carmona subrayó: “El descubrimiento de una nueva molécula como Revysol® marca un hito en la protección de cultivos: pasaron más de veinte años hasta que se desarrolló un nuevo triazol. Es un avance científico extraordinario que combina eficacia, seguridad y sustentabilidad para la agricultura moderna”.
Con 70 años de presencia en Uruguay, BASF es un socio estratégico del agro, que acompaña a los agricultores uruguayos pensando como ellos, compartiendo sus desafíos y trabajando para aumentar los rendimientos de sus cultivos.
El portafolio de la compañía a nivel global integra soluciones químicas y biológicas para la protección de cultivos, semillas y eventos (traits), tratamientos de semillas y soluciones digitales, con un objetivo claro: apoyar a los agricultores en la tarea de producir más y mejores alimentos, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional, el cambio climático y normativas globales cada vez más exigentes.
“Apoyamos a los agricultores frente a desafíos cada vez mayores, combinando protección de cultivos y semillas, soluciones digitales y capacitación técnica. Acompañamos al productor en cada etapa para lograr una agricultura más productiva y sostenible”, señaló Fernando Battistin, Gerente Senior de BASF Soluciones para la Agricultura de Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Nueva herramienta de control para la soja
Con la llegada de Melyra®, BASF no sólo introduce una nueva herramienta de control para la soja, sino que marca un punto de inflexión en la protección de cultivos en Uruguay y la región. Esta innovación, resultado de más de una década de investigación y del trabajo conjunto entre científicos, técnicos y productores, refleja el compromiso de la compañía con una agricultura más eficiente, rentable y sustentable. En un contexto de desafíos crecientes para el agro —desde la resistencia de patógenos hasta las exigencias ambientales y regulatorias—, BASF reafirma su rol como socio estratégico del productor, impulsando soluciones que integran ciencia, tecnología y sustentabilidad para garantizar el futuro de la producción de alimentos en el país.
Química para un futuro sustentable
- Según se destacó a El Observador, BASF crea química para un futuro sustentable.
- La ambición de la compañía es querer ser la empresa química preferida para facilitar la transformación verde de sus clientes.
- Para ello combina el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social.
- Alrededor de 112.000 colaboradoras y colaboradores en el Grupo BASF contribuyen al éxito de sus clientes en casi todos los sectores y en casi todos los países del mundo.
- Su portafolio comprende, como negocios principales, los segmentos de Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición y Cuidado.
- Sus negocios independientes están agrupados en los segmentos de Tecnologías de Superficie y Soluciones para la Agricultura.
- BASF generó ventas de 65,3 mil millones de euros en 2024.
- Las acciones de BASF se cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en los Estados Unidos.
- Más información: www.basf.com.
BASF - "Soluciones para la Agricultura"
También se indicó: "Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a la agricultura. La agricultura es fundamental para proporcionar alimentos suficientes, saludables y asequibles a una población en rápido crecimiento, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. Es por este motivo que trabajamos con socios y expertos para integrar nuestros compromisos de sustentabilidad en todas nuestras decisiones de negocio. Con € 919 mil millones en 2024, invertimos en una sólida estructura de I+D, combinando ideas innovadoras con acciones concretas en el campo. Nuestras soluciones están diseñadas para los diversos sistemas productivos. Conectamos semillas y eventos biotecnológicos, productos de protección de cultivos, soluciones digitales e iniciativas de sustentabilidad con el objetivo de ayudar a los agricultores, agricultoras y otros actores de la cadena productiva para que logren los mejores resultados. Con equipos de expertos en nuestros laboratorios, fábricas, oficinas y en el campo, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para construir un futuro sustentable en la agricultura. En 2024, nuestra división generó ventas de € 9,8 mil millones. Para más información, visítenos en www.agriculture.basf.com o en nuestros canales de redes sociales".