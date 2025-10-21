BASF presentó en Uruguay una innovación que redefine el cultivo de soja

Uruguay cuenta desde ahora con una de las soluciones más innovadoras del mercado para el control de enfermedades en soja, el cultivo más extendido en la agricultura local: BASF presentó Melyra , una nueva tecnología que asegura más protección por hectárea.

La nueva solución de BASF combina la molécula Revysol®, una innovación mundial desarrollada por la compañía, con F500®, ofreciendo una doble acción de control y una protección integral de la hoja gracias a su acción sistémica y translaminar.

“Con el lanzamiento de Melyra®, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al productor uruguayo con soluciones innovadoras y sustentables. Las enfermedades de fin de ciclo pueden reducir el rendimiento de la soja hasta un 20%, y con esta herramienta eficaz y segura los productores logran potenciar su rendimiento por hectárea y mayor estabilidad en sus resultados”, destacó Rodolfo Viana, Consultor de Cultivos para Uruguay, Bolivia y Paraguay de BASF Soluciones para la Agricultura .

Esta tecnología, única en su tipo, garantiza una defensa prolongada frente a patógenos clave como la mancha marrón, la mancha púrpura de la semilla y la roya asiática, traduciéndose en mayor productividad y sustentabilidad para el productor.

Además, el producto incorpora la tecnología FlexiPower®, que le permite actuar sobre cepas resistentes con eficacia curativa rápida y duradera. Su potencial se amplía aún más, ya que está registrado también para otros cultivos como cebada, trigo y maíz.

Productores, técnicos y referentes en soja

La jornada de lanzamiento, realizada en el Hotel Sheraton Golf & Spa de Colonia, reunió a productores, técnicos y referentes del cultivo de soja de todo el país.

Además de ser un espacio de encuentro e intercambio, el evento permitió destacar la importancia estratégica de esta tecnología en un país que destina más de un millón de hectáreas a la producción de soja, uno de los pilares de la economía nacional.

Durante el encuentro se llevó adelante una conversación de alto interés técnico entre Rodolfo Viana y el Dr. Marcelo Carmona, reconocido Fitopatólogo y Profesor Titular de la Facultad de Agronomía (UBA), quien participó en la investigación de la molécula Revysol®.

En el marco de ese diálogo, Carmona subrayó: “El descubrimiento de una nueva molécula como Revysol® marca un hito en la protección de cultivos: pasaron más de veinte años hasta que se desarrolló un nuevo triazol. Es un avance científico extraordinario que combina eficacia, seguridad y sustentabilidad para la agricultura moderna”.

Con 70 años de presencia en Uruguay, BASF es un socio estratégico del agro, que acompaña a los agricultores uruguayos pensando como ellos, compartiendo sus desafíos y trabajando para aumentar los rendimientos de sus cultivos.

El portafolio de la compañía a nivel global integra soluciones químicas y biológicas para la protección de cultivos, semillas y eventos (traits), tratamientos de semillas y soluciones digitales, con un objetivo claro: apoyar a los agricultores en la tarea de producir más y mejores alimentos, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional, el cambio climático y normativas globales cada vez más exigentes.

“Apoyamos a los agricultores frente a desafíos cada vez mayores, combinando protección de cultivos y semillas, soluciones digitales y capacitación técnica. Acompañamos al productor en cada etapa para lograr una agricultura más productiva y sostenible”, señaló Fernando Battistin, Gerente Senior de BASF Soluciones para la Agricultura de Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Nueva herramienta de control para la soja

Con la llegada de Melyra®, BASF no sólo introduce una nueva herramienta de control para la soja, sino que marca un punto de inflexión en la protección de cultivos en Uruguay y la región. Esta innovación, resultado de más de una década de investigación y del trabajo conjunto entre científicos, técnicos y productores, refleja el compromiso de la compañía con una agricultura más eficiente, rentable y sustentable. En un contexto de desafíos crecientes para el agro —desde la resistencia de patógenos hasta las exigencias ambientales y regulatorias—, BASF reafirma su rol como socio estratégico del productor, impulsando soluciones que integran ciencia, tecnología y sustentabilidad para garantizar el futuro de la producción de alimentos en el país.

