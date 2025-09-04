Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Agro / EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Productores del Mercosur, reunidos en Brasil, explicaron en cuatro ejes temáticos cómo es que producen

Gremiales que nuclean a productores del Mercosur se reunieron en la Expointer, en Brasil, e insistieron: "Somos parte de la solución, y no del problema"

4 de septiembre 2025 - 18:36hs
Productores ganaderos.

Productores ganaderos.

Juan Samuelle

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), reunida en la Expointer 2025, en Brasil, señaló cuatro ejes temáticos que considera fundamentales para explicar del modo adecuado el valor de la gestión de los productores agropecuarios de la región, y cómo proceden en sus sistemas, de cara eso al desarrollo este año de la COP 30 con sede en Belém.

Esos ejes temáticos son la seguridad alimentaria global; el desarrollo equilibrado de los territorios rurales y arraigo, la contribución a la acción climática; y la preservación de los ecosistemas y reconocimiento de los servicios ecosistémicos.

El campo el Mercosur

Entre otras reflexiones, la FARM destaca que el trabajo de los productores agropecuarios "garantiza la continuidad del abastecimiento en un contexto global marcado por crecientes desafíos geopolíticos, climáticos, económicos y sociales", que "la producción agropecuaria impulsa empleo, innovación y oportunidades en el interior de nuestros países", que "los productores somos parte de la solución frente al cambio climático" y que "el campo del Mercosur no solo produce alimentos, fibras y energía renovable, también cuida el suelo, el agua y la biodiversidad".

Más noticias
Expo Rural del Prado.
EXPOSICIONES

Comienza la Expo Rural del Prado: 10 datos clave para disfrutar la fiesta del campo y la ciudad

Expo Rural del Prado: animales de excelencia y el trabajo de los cabañeros, un atractivo principal.
EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

¿Vas a ir a la Expo Rural del Prado? Para los 10 días una recomendación sobre las entradas y un pedido de ARU

El contexto

La FARM sostiene reuniones periódicas especiales en cada una de las grandes exposiciones agropecuarias de la región, que se realizan en Palermo (Buenos Aires, Argentina), Mariano Roque Alonso (Asunción, Paraguay), Esteio (Porto Alegre, Rio Grande del Sur, Brasil) y Prado (Montevideo, Uruguay).

"Confiamos en que la COP 30 en Belém será una oportunidad para visibilizar y fortalecer el rol de los productores agropecuarios en la construcción de soluciones reales, equilibradas y sostenibles, que concilien producción, desarrollo social y conservación del medio ambiente", se sostiene en un comunicado de la FARM, al que accedió El Observador.

El dato

La Conferencia de las Partes (COP) es el mayor evento global de las Naciones Unidas para discusiones y negociaciones sobre el cambio climático. La reunión se celebra anualmente, con la presidencia rotando entre las cinco regiones reconocidas por las Naciones Unidas. En 2025, Brasil tendrá el honor de ser el anfitrión de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), que se llevará a cabo en Belém, en el estado de Pará, del 10 al 21 de noviembre y se espera la participación de unos 200 países.

El mencionado comunicado, que cita el lema tradicional de los productores -"Somos parte de la solución, y no del problema"-, es firmado por ocho entidades ruralistas de cinco países, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR), y se puede ver a continuación.

El comunicado de la FARM

COMUNICADO DE PRENSA_Expointer_04sept2025
Temas:

Productores Mercosur FARM Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién es Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Necesito ayuda, me estoy muriendo: el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano
SE FUGÓ EN AUTO

"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua: la historia del emprendedor Diego Mazzone
URUGUAY EMPRENDEDOR

"Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua": la historia del emprendedor Diego Mazzone

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos