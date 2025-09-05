Arranca la Expo Rural del Prado, ¿qué se puede hacer el día del estreno en el predio de ARU?

Expo Rural del Prado: más de 2.000 animales en juras, remates y pruebas.

La 120ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial , organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y titulada Expo Rural del Prado , comenzará este viernes 5 y quedará formalmente inaugurada con un acto que se realizará desde la hora 14 en el Galpón de Ventas.

En esa instancia, se anunció, para estrenar la Expo Rural del Prado 2025 realizarán oratorias el presidente de la gremial anfitriona, Rafael Ferber; su director de Exposiciones, Rodrigo Granja; y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El ingreso de público al predio de exposiciones quedará habilitado a la hora 8:30 y se podrá ingresar hasta las 20:30.

Las entradas cuestan desde $ 250 a $ 440 , hay venta anticipada en expoprado.com y Abitab y cada día de la exposición hay venta en boleterías linderas a los accesos por Buschental, Lucas Obes y Pelossi.

Posteriormente, funcionará el espacio Plaza Prado con espectáculos nocturnos que demandan una entrada independiente, a la venta en forma anticipada en los mismos lugares.

Este año en la exposición participarán unos 2.000 animales de más de 60 razas, habrá unos 650 expositores en el predio y se espera la asistencia de unas 400 mil personas.

Actividades ganaderas de este viernes 5

7 a 15: ingreso de ovinos, primer turno, razas Frisona Milchschaf, Hampshire Down, Ile de France, Lincoln, Santa Inés, Suffolk y Southdown, por el embarcadero de Pelossi.

9 a 17: Jurado de calificación en conejos, en el Galpón de Aves y Conejos.

13 a 14: Jurado de calificación en la raza equina Appaloosa, en el ruedo.

14.30 a 17: Jurado de calificación en la raza equina Paint Horse, en el ruedo.

Actividades en Plaza Prado de este viernes 5

21: Jóvenes Folklore.

22: Sin Tropiezo.

23: Herederos.

Actividades de conferencias y eventos

9.30: 3era. edición de "Agro para Jóvenes - Oportunidades del Campo", organizada por ARU y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), en Sala Vivero.

13: Desfile Diseño Nacional, en Plaza Prado Santander.

16: Confederación de Cámaras Empresariales (CEE), en el Galpón de Ventas, organiza una actividad con cuatro disertantes: ministro de Economía, economista Gabriel Oddone; ministro de Trabajo, Juan Castillo; ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), economista Rodrigo Arim.

18: 5ta. edición de "Hablemos del negocio Ganadero", con Víctor Tonelli, Marcelo Secco y Diego Otegui como expositores, organizado por ARU, Rurales El País y Valor Agregado, actividad virtual.

18: "Duo all'italiana Carol y Marian - Canciones italianas", organiza la Embajada de Italia en el pabellón de Italia.

18.45: Show Rueda de Candombe en el Stand del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

19.30: En La Peña de Valdéz actuarán Agus Mas Ferrar, Sin Barbada y Trasnocheros.

Nota: desde ARU se puntualizó que, con base en distintos factores, puede haber leves ajustes en el programa diario de actividades.