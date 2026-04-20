El Álbum del Mundial 2026 está por llegar: cómo será, cuánto costará llenarlo y el "reconocimiento" que tuvo Uruguay por su fanatismo

Durante el Mundial de Qatar 2022, una delegación de la casa central de la empresa Panini llegó a Montevideo desde Italia. Los visitantes no podían creer que un país pudiera estar tan tomado por un álbum de figuritas como lo que vieron en Uruguay.

No podían creer que la plaza de comidas de un shopping se hubiera transformado en centro de intercambio , que en las plazas de la ciudad se reunieran personas a cambiar , que 18 de Julio estuviera tapizada de mesas de vendedores de sobres y figuritas sueltas. Los italianos se sacaban selfis con los vendedores, se metieron a cambiar con la gente en el shopping. Se llevaron de vuelta un vistazo de primera mano de la fascinación que cae en estas tierras cada cuatro años, antes incluso de que empiece la Copa del Mundo.

Una fascinación que está a punto de empezar a ejercer de nuevo su efecto, porque Uruguay está a días de que calles, comercios, patios de recreo, oficinas, parques, plazas, y redes sociales queden cubiertas de figuritas . Si bien el lanzamiento oficial será el 5 de mayo, ya algunos días antes se podrá acceder a la colección.

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El álbum del Mundial 2026 está por llegar, y esta vez llega con novedades y peculiaridades vinculadas al nuevo formato del torneo, y también al lugar que Uruguay se ganó en el universo del coleccionismo de figuritas.

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República Oriental del Álbum del Mundial

El incremento de equipos participantes para el torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio a 48 selecciones hace que el álbum de este año sea “el más grande de la historia”, como explica Nicolás Lerner, director de Panini Uruguay.

El álbum tendrá 980 figuritas repartidas entre 112 páginas: 20 para cada una de las selecciones (18 jugadores, el escudo y la foto del equipo), la sección de los estadios y sedes, los símbolos del torneo como logos, pelota oficial, mascotas y afiches, y un espacio para la historia del Mundial, como ya había en las ediciones recientes del álbum.

El incremento en la cantidad de figuritas hace que a diferencia de lo que sucedía hasta el Mundial pasado, en cada sobre se haya subido de 5 a 7 adhesivos. Aunque algunos traerán 8: como pasó en Qatar 2022 y en la Copa América 2024, habrá una serie de 20 stickers extra que no van en el álbum, pero su rareza es la que los hace más valiosos.

Esas veinte figuritas son estampas de una selección de figuras máximas del torneo, cada una con cuatro versiones: estándar, bronce, plata y oro. Se estima que salen a razón de una cada 100 sobres, y son una traducción de la tradición de las cartas raras que viene de la cultura estadounidense.

“Esas figuritas extras hicieron que el Mundial pasado tengamos gente que iba con balanzas y pesaba los sobres antes de comprarlos”, explica el director de Panini, que aclara también que por fuera de las extra, no existen las figuritas difíciles: “los sobres se arman de forma aleatoria y automática, y se hace la misma cantidad de cada una. Está pensado para llenarse, y los uruguayos además tienen tradición de llenar”.

Aunque este año Panini “extendió” su temporada mundialista con una colección de cartas (Adrenalyn XL) que salió en febrero, el plato fuerte es el álbum que llegará en las próximas semanas, y por el que reciben consultas desde agosto de 2025. “Ya es tradición y parte de la cultura uruguaya”, cuenta Lerner sobre esta colección.

La tradición y el fervor uruguayo por el álbum se traduce para la edición de este año en otras dos novedades no tan visibles, pero que Lerner explica que son reconocimientos de parte de la compañía italiana al fanatismo local: el hecho de que Uruguay sea el primer país en la región en el que la colección esté disponible, y por otro lado, que por primera vez el álbum del Mundial se imprima en estas tierras.

Uruguay es el país con el consumo de figuritas del Mundial pér cápita más alto del mundo, una cocarda que en Europa la tiene Suiza. Se puede hacer el chiste, entonces, de que así como Uruguay fue “la Suiza de América”, en cuestión de figuritas Suiza es “el Uruguay de Europa”.

Ganes o pierdas

El panorama de la selección uruguaya para el Mundial que empieza en junio no es particularmente alentador: casi dos años de poco juego, resultados opacos, una relación tensa entre jugadores y entrenador, y un poco entusiasmo generalizado de parte del público hacen que a diferencia de lo que pasó en las tres Copas del Mundo previas, la expectativa sea más “tratemos de no pasar vergüenza” que “tratemos de volver con la copa”.

Para el álbum del Mundial, el “factor emocional” pesa. No en vano el álbum que más fervor despertó en Uruguay fue el de Brasil 2014, torneo al que acicateados por el cuarto puesto logrado en 2010, sumado al crecimiento de Luis Suárez y Edinson Cavani como goleadores en Europa durante esos cuatro años, los orientales llegaron sintiendo que se venía el segundo Maracanazo.

Si Uruguay clasifica o no, si le va bien o no, importa. Pero según Lerner, ya no tanto como antes. “El álbum tomó una vida propia, se despegó de ese factor con el tiempo. Hoy genera una expectativa en sí mismo, y la de este año en particular generó más atención que las anteriores. No sabemos la razón exacta de por qué pasó eso, pero prevemos que va a irle mejor que a la de 2022”.

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“Nosotros publicamos 15 colecciones por año, pero lo del Mundial es otra cosa en cuanto a escala”, agrega. “Si bien hay un público objetivo para el álbum, un coleccionista más dedicado, lo cierto es que hay un álbum en cada casa. Hay un público más fuerte, que es el que va de los 20 a los 40 años, es algo transversal en edades, género. Hay una cultura de llenar el álbum, de tenerlo, de heredarlo”.

Lo de la herencia lo dice con conocimiento de causa: un vecino de Lerner le mostró su álbum de Italia 90 completo, y le aseguró que su destino estaba en manos de sus hijos, después de haber sobrevivido a décadas de mudanzas.

“Es una excusa para conectar con otros, entre generaciones. Y también para salir de las pantallas, tanto los chicos como los grandes”, afirma el director de Panini, que conoce casos de escolares que no les gusta el fútbol, lo que hacía que les fuera difícil entablar amistades en su clase, pero que sí coleccionan el álbum, y que tuvieron en las figuritas el acercamiento que hasta entones no habían podido tener con sus compañeros de clase.

Un kilo de milanesas y tres sobres de figuritas

Otro cambio del álbum mundialista para la edición 2026: sacando lo que ocurrió en Qatar, donde la disputa del torneo entre noviembre y diciembre fue una excepción a la regla histórica, las colecciones anteriores solían llegar al mundo en marzo, unos tres meses antes del inicio habitual de la Copa.

Esta vez, para aguantar a la disputa de los repechajes intercontinentales y del europeo, que se jugaron en los últimos días de marzo, el álbum salió más adelante en el calendario. Eso motivará otro cambio en el vínculo con las colecciones.

Lo habitual era que el 80% de los coleccionistas lo llenaran antes de que la pelota empiece a rodar. Esta vez, el álbum se va a llenar ya durante el torneo, generando una conexión distinta con la disputa de la competencia de FIFA.

En tanto, Panini ultima los detalles del lanzamiento y de la red de distribución de las figuritas, que incluye unos 20.000 puntos de venta en todo el país. El fervor es tal, que no solo hay personas que se meten en el negocio solo durante esta zafra, sino que hay comercios de rubros completamente ajenos a las figuritas, que durante el Mundial las ofrecen, desde peluquerías hasta carnicerías.

Lista de convocados

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Aunque Marcelo Bielsa recién dará su lista de 26 jugadores convocados para el Mundial entre el 30 de mayo y el 1° de junio, Panini tiene que armar “su” lista de jugadores con bastante tiempo de anticipación. Eso lleva a que en todos los álbumes suela haber un margen de error entre los planteles del álbum y los que efectivamente juegan el torneo.

“La lista del álbum se hizo a fines de 2025, principios de 2026. En esos meses que hay en el medio puede pasar cualquier cosa: lesiones, bajones o subidas de rendimiento, lo que sea”, explica Lerner. “Nosotros colaboramos muy de cerca con las federaciones para armar el álbum, con la AUF tenemos de hace mucho tiempo una muy buena relación, y siempre conversamos con ellos para definir qué jugadores están en el álbum. Elaboramos una lista, ellos la evalúan y corroboran que sean jugadores seleccionables y que han estado en el proceso del Mundial”, cuenta.

Una vez comenzado el Mundial y con las listas oficiales en la mano, desde 2010 Panini “corrige” y publica una actualización: una plancha de figuritas con jugadores que sí integran los planteles, para “reemplazar” a los que estuvieron en el álbum pero por una razón u otra, no lo jugaron. En 2026 se mantendrá esa práctica.

Los uruguayos pueden esperar ver en el álbum a Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Josema Giménez, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte. El resto del “plantel” se mantiene en reserva, aunque imágenes publicadas por Panini indican que la selección uruguaya tendrá en la colección a dos arqueros (otras selecciones tienen solo uno) y 16 jugadores de campo.

¿Cuánto sale llenar el álbum?

Para un total de 980 figuritas, e imaginando un mundo en el que no existieran las repetidas, se precisan 140 sobres para llenar el álbum del Mundial 2026 (poco menos de una caja y media de paquetes, ya que cada una trae 104 sobres).

Cada sobre tendrá un precio de venta de $60, por lo que en ese escenario ideal, desembolsando $ 8400 se llenaría el álbum. Pero claro, existen las repetidas, por lo que el gasto puede ser mayor si se opta por seguir comprando sobres.

Desde Panini, sin embargo, consideran que es necesario y esencial el intercambio. Si bien no sucederá hasta dentro de algunas semanas, organizarán jornadas de intercambio, y a través de sus redes sociales difundirán las listas de repetidas y de pendientes de todos los coleccionistas que quieran.

También más adelante habilitarán la posibilidad de que a los coleccionistas que les falten 30 o menos figuritas, puedan adquirirlas en los locales de Panini, llevando su álbum como mecanismo de control.

Los puestos ambulantes también suelen intercambiar (a razón de tres a una), o vender figuritas sueltas, aunque con precios más “volátiles” y altos para figuritas de mayor demanda, mientras que en Panini hay una “tarifa plana” para las figuritas, así sea la de Valverde, la de Messi o la de Shurandy Sambo, lateral derecho de Curazao.

El álbum, en tanto, saldrá $200. En los locales de Panini en el Centro o Montevideo Shopping, así como en algunos otros locales, quienes compren cinco sobres se lo llevarán de regalo. Además, hay una edición en tapa dura que llegará más adelante, mientras que se lanzó una edición dorada, que se agotó en la preventa.