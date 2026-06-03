Yamandú Orsi le entregará el pabellón patrio a la selección uruguaya para su viaje al Mundial 2026 en el Complejo Celeste, donde se estrenarán obras: los detalles

El presidente de la República, Yamandú Orsi , será el encargado de entregar el pabellón patrio a la selección uruguaya para su viaje a Norteamérica para disputar el Mundial 2026 , en un evento en el que también se inaugurarán obras en el Complejo Celeste.

Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado, autoridades de la propia Asociación, el gobierno "encabezado por Yamandú Orsi" y la FIFA "despedirán formalmente" al plantel uruguayo este jueves 4 de junio en el complejo deportivo de la selección.

El evento comenzará a las 11:30, e incluirá "la inauguración de obras en el Complejo Celeste" . Se estrenarán oficialmente "dos nuevas canchas (una de césped artificial y otra de césped híbrido)", ambas con "sistemas de riego automático", además de "otros espacios de recuperación deportiva".

AUF destacó que estas obras fueron realizadas gracias a los fondos otorgados por el programa #FIFAForward de la federación internacional.

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El anuncio del evento llega el mismo día en que Orsi se reunió con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en Torre Ejecutiva.

Tras esta reunión, el mandatario de la AUF se refirió a la lesión de Giorgian de Arrascaeta en los entrenamientos de la selección, que pone en duda su participación en la copa, y aseguró que desde la asociación entienden que "no va a ser obstáculo para que esté en el Mundial".

Una tradición

La entrega del pabellón por parte del presidente a las selecciones que representan a Uruguay en la Copa del Mundo es una costumbre de larga data.

En 2022, por ejemplo, el entonces mandatario Luis Lacalle Pou fue el encargado de hacerlo en un evento realizado cinco meses antes del torneo en el Estadio Centenario, debido a que la despedida de la selección fue en junio y el Mundial de Qatar comenzó en noviembre.

fcn_1 (4)_1 Luis Lacalle Pou posa con los jugadores de la selección uruguaya y el pabellón patrio, en la despedida del combinado antes de Qatar 2022 Foto: Presidencia

En 2018 fue Tabaré Vázquez quien cedió el pabellón al entonces técnico Óscar Washington Tabárez y al capitán Diego Godín, en otro evento realizado en el Complejo Celeste.

Cuatro años antes José Mujica entregó la bandera al plantel en la previa del amistoso de despedida contra Eslovenia, también disputado en el Centenario.