Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / Selección / EVENTO

Yamandú Orsi le entregará el pabellón patrio a la selección uruguaya para su viaje al Mundial 2026 en el Complejo Celeste, donde se estrenarán obras: los detalles

Las obras incluyen dos nuevas canchas en el complejo de la selección uruguaya, que según AUF fueron construidas gracias a fondos otorgados por la FIFA

3 de junio de 2026 7:58 hs
Yamandú Orsi, Ignacio Alonso y Fernando Lorenzo

Yamandú Orsi, Ignacio Alonso y Fernando Lorenzo

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, será el encargado de entregar el pabellón patrio a la selección uruguaya para su viaje a Norteamérica para disputar el Mundial 2026, en un evento en el que también se inaugurarán obras en el Complejo Celeste.

Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado, autoridades de la propia Asociación, el gobierno "encabezado por Yamandú Orsi" y la FIFA "despedirán formalmente" al plantel uruguayo este jueves 4 de junio en el complejo deportivo de la selección.

El evento comenzará a las 11:30, e incluirá "la inauguración de obras en el Complejo Celeste". Se estrenarán oficialmente "dos nuevas canchas (una de césped artificial y otra de césped híbrido)", ambas con "sistemas de riego automático", además de "otros espacios de recuperación deportiva".

AUF destacó que estas obras fueron realizadas gracias a los fondos otorgados por el programa #FIFAForward de la federación internacional.

Giorgian De Arrascaeta se lesionó en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y está en duda para ir al Mundial 2026

Darwin Núñez hereda la histórica camiseta de Luis Suárez en el Mundial 2026: será el noveno jugador en usar la número 9 de la selección uruguaya en mundiales

El anuncio del evento llega el mismo día en que Orsi se reunió con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en Torre Ejecutiva.

Tras esta reunión, el mandatario de la AUF se refirió a la lesión de Giorgian de Arrascaeta en los entrenamientos de la selección, que pone en duda su participación en la copa, y aseguró que desde la asociación entienden que "no va a ser obstáculo para que esté en el Mundial".

Una tradición

La entrega del pabellón por parte del presidente a las selecciones que representan a Uruguay en la Copa del Mundo es una costumbre de larga data.

En 2022, por ejemplo, el entonces mandatario Luis Lacalle Pou fue el encargado de hacerlo en un evento realizado cinco meses antes del torneo en el Estadio Centenario, debido a que la despedida de la selección fue en junio y el Mundial de Qatar comenzó en noviembre.

fcn_1 (4)_1
Luis Lacalle Pou posa con los jugadores de la selección uruguaya y el pabellón patrio, en la despedida del combinado antes de Qatar 2022

Luis Lacalle Pou posa con los jugadores de la selección uruguaya y el pabellón patrio, en la despedida del combinado antes de Qatar 2022

En 2018 fue Tabaré Vázquez quien cedió el pabellón al entonces técnico Óscar Washington Tabárez y al capitán Diego Godín, en otro evento realizado en el Complejo Celeste.

Cuatro años antes José Mujica entregó la bandera al plantel en la previa del amistoso de despedida contra Eslovenia, también disputado en el Centenario.

mujica-la-seleccion

Las más leídas

Presidente de la CAU suspendió a Déborah Rodríguez luego de su medalla de oro y Peñarol exigió que revea su postura para que compita en el Panamericano de junio

"Si perdemos con Uruguay en Estados Unidos me quedo a vivir allá": mirá lo que dijo el periodista argentino Gustavo López, crítico de Marcelo Bielsa, en la previa del Mundial 2026

Fernando Lorenzo será delegado del Ejecutivo en la Comisión por el Mundial 2030: también estará la IM y la AUF

Giorgian De Arrascaeta se lesionó en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y está en duda para ir al Mundial 2026

Temas

Mundial 2026 selección uruguaya Yamandú Orsi AUF complejo celeste

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos