Movida gerencial: cambios en biotecnológica local, nuevo country manager en Veridos y una designación clave de uruguayo en Paraguay

A continuación, un repaso por las últimas movidas gerenciales que están delineando el nuevo mapa de liderazgos en Uruguay y la región:

La startup uruguaya metaBIX Biotech, enfocada en predecir enfermedades mediante la biotecnología y la inteligencia artificial, tiene una nueva directora comercial. Se trata de Jeniffer Baioni, ingeniera en biotecnología y quien anteriormente se desempeñaba como gerente general de Aravanlabs.

“Mi objetivo es liderar la estrategia comercial de la compañía, con foco en acelerar la expansión global: impulsar el ingreso a nuevos mercados y llevar soluciones disruptivas donde la tecnología, los datos y la ciencia aplicada son protagonistas”, sostuvo la ejecutiva en su cuenta de LinkedIn.

Además, señaló que busca transformar la potencia de la plataforma de IA y los análisis de datos en herramientas concretas que mejoren la toma de decisiones de los clientes.

Entre otra de las líneas de su gestión estará cerrar acuerdos con clientes estratégicos, con foco en construir relaciones de largo plazo con actores clave.

“Mi recorrido en Laboratorio Aravanlabs ha sido la base de este paso ya que fue donde obtuve experiencia en microbiología aplicada, gestión comercial y trabajo con industrias con fuertes altos estándares regulatorios y de calidad. Hoy ese aprendizaje se proyecta hacia una nueva etapa, donde la ciencia se transforma en inteligencia para la toma de decisiones”, sostuvo Baioni.

Veridos tiene un nuevo country manager en Uruguay

Veridos, empresa con sede en Alemania y encargada del sistema de control de migraciones en Uruguay, anunció cambios en su liderazgo en Uruguay. A partir de esto, Martín Porcelli fue designado como nuevo country manager.

“Estoy muy entusiasmado por asumir este rol y comenzar esta nueva etapa profesional”, expresó.

Desde su nuevo cargo, Porcelli será responsable de la operación de Veridos en el país, promoviendo el desarrollo del negocio, la vinculación institucional y la implementación de tecnologías de identidad segura.

A lo largo de su trayectoria profesional, el ejecutivo se desempeñó en compañías como Tata Consultancy Services y Alorica.

El uruguayo Sebastián Pérez Caballero fue nombrado socio de estudio de abogados en Paraguay

Mersan Abogados, una firma de servicios jurídicos de larga trayectoria en Paraguay, especializada en propiedad intelectual, derecho tributario, defensa de la competencia, y asesoría empresarial, anunció la incorporación de Sebastián Pérez Caballero como nuevo socio.

El objetivo de su gestión, sostuvo, será desarrollar, en una primera etapa, cuatro líneas principales: contabilidad y servicios de BPO, impuestos, auditoría y consultoría, apoyándose en equipos interdisciplinarios que no solo incluyan contadores, sino también otros perfiles como ingenieros en sistemas, economistas y profesionales de las ciencias humanas.

“De cara al futuro, estamos trabajando en la apertura de nuevas oficinas. Paraguay se ha consolidado como uno de los países con mayor estabilidad y crecimiento sostenido de la región, y nuestro objetivo es acompañar ese proceso, creciendo junto al país y fortaleciendo la presencia de Mersan en ese contexto de desarrollo”, adelantó en diálogo con Café y Negocios Pérez Caballero.

A lo largo de su trayectoria el uruguayo pasó por una firma regional de servicios profesionales, donde comenzó como asistente en el área de outsourcing y llegó a ser socio. En este ámbito, trabajó tres años en Uruguay y doce en Paraguay, un recorrido que le permitió conocer la organización desde sus niveles más operativos hasta los espacios de decisión estratégica, pasando por todas las etapas intermedias.

“Con más de 20 años de experiencia en el ámbito contable, fiscal y asesoramiento de empresas, Sebastián cuenta con una sólida trayectoria que abarca diversos sectores, incluyendo finanzas, agronegocios, real estate y servicios”, dijeron desde Mersan.

En paralelo, en el ámbito gremial, se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Uruguaya con sede en Asunción. Actualmente continúa vinculado a la institución como director y past-president.

Movida gerencial internacional: TikTok anunció nuevo CEO de la app para EE.UU

TikTok anunció recientemente la creación de una empresa junto a inversores estadounidenses que le permite evitar la prohibición total de la aplicación de videos cortos en el país, donde cuenta con casi 200 millones de usuarios. La nueva empresa, TikTok USDS Joint Venture LLC, será la propietaria mayoritaria (80,1%) de las operaciones en EEUU, mientras que la matriz china, ByteDance, retendrá el 19,9% restante.

En este gran movimiento para el sector tecnológico, Adam Presser, fue elegido para dirigir la nueva entidad de la compañía en Estados Unidos.

La junta directiva estará integrada por siete miembros, contará con una mayoría de ciudadanos estadounidenses y tendrá la participación del propio Shou Zi Chew, CEO global de TikTok.

Presser, según informó Bloomberg, es la mano derecha del líder global de TikTok, Shou Chew y tiene profundos vínculos con el mundo del espectáculo y experiencia trabajando en China. Tras trabajar durante varios años en Ticketmaster Entertainment Inc. en China, Presser trabajó durante más de cinco años en WarnerMedia, llegando a ser vicepresidente ejecutivo de operaciones internacionales de la compañía, incluyendo China. Se incorporó a TikTok en 2022 como jefe de gabinete del CEO y al año siguiente fue nombrado director de operaciones, donde adquirió mayor influencia y colaboró estrechamente con los equipos de TikTok dedicados a la creación de contenido.