¿Qué esperan los empresarios que acompañan al gobierno a la misión oficial en China?

El presidente Yamandú Orsi encabeza la delegación que visitará Beijing, la capital de la República Popular China, y la ciudad de Shanghái en la misión oficial que comienza este domingo y se extiende hasta el sábado 7 de febrero.

La misión tiene como particularidad que está compuesta por una extensa comitiva que incluye empresarios, sindicalistas, representantes de universidades y académicos.

Tras el primer tramo de vuelo, y en escala rumbo al gigante asiático Café y Negocios conversó con algunos referentes empresariales que, desde Madrid, compartieron sus propósitos y expectativa para este viaje.

Para Juan Salgado , presidente de la empresa Cutcsa y de la Cámara de Transporte del Uruguay es “muy importante” que además del gobierno y la política haya presencia académica, de los trabajadores y una "nutridísima" delegación de unos 106 empresarios.

La sinergia entre los distintos actores hacen que además se pueda presentar al país “demostrando la convivencia que tenemos y reafirmar que somos un país seguro, de certezas, serio y que da garantías", apuntó Salgado y remarcó que este es el principal propósito desde el punto de vista empresarial.

Si bien cada cámara o actividad tienen expectativas sobre su rubro, el propósito común es establecer convenios marco que permitan desarrollar el comercio con China que es clave para varios rubros.

En el caso puntual del transporte, el titular de Cutcsa aprovechará la misión en el marco de la transformación energética de Cutcsa que ya convirtió el 25% de la flota -281 vehículos- en 100% eléctricas por medio de unidades provenientes de China.

Salgado apuesta al desarrollo constante del gigante asiático en términos tecnológicos. En este sentido, Cutcsa ha trabajado con éxito para adaptar productos originarios de China al mercado local. "Son detalles importantísimos que en nuestro caso ya se resolvieron, como los espacios y los asientos, eso está incorporado en las unidades nuevas", sostuvo.

Culminado ese primer paso de recambiar el 25% de las unidades de Cutcsa, el siguiente hito de la empresa es lograr un 50% de la flota renovada y eléctrica para 2030 y para eso es necesario contemplar "los avances tecnológicos que año a año se van dando", comentó Salgado. "Tenemos que seguir de cerca los avances para ir incorporando algunas cosas a las unidades que tenemos e ir pensando cuáles van a ser las de la nueva generación", finalizó Juan Salgado.

Redes hacia China y entre uruguayos

El vicepresidente de la Unión de Exportadores del Uruguay y titular de Polanco Caviar, Facundo Márquez, afirmó que por más que la delegación es nutrida y diferente hay algunos puntos en común que todos los empresarios que componen la comitiva comparten.

"Se busca seguir profundizando la buena relación que tiene Uruguay con China, en algunos productos todavía hay temas arancelarios que todavía se pueden mejorar y varios temas que tienen que ver con protocolos y habilitaciones sanitarias de diversos productos", subrayó Márquez en la antesala de la firma de unos 30 protocolos o acuerdos.

También está la búsqueda de inversiones desde diferentes sectores, desde el productivo o infraestrcutura a tecnología, movilidad o de empresas exportadores que utilizan insumos provenientes de China.

Pero más allá de la relación con el gigante asiático hay otros beneficios del viaje que son menos evidentes, pero igual de redituables para los empresarios, como lo es la vinculación de los diferentes empresarios entre sí y con el gobierno.

Reconocido por reunir en asados a figuras clave del ecosistema empresarial y autoridades, Márquez destacó una vez más el poder de la conexión entre personas que toma aún más relevancia en el contexto de un viaje.

"Se dan muchas charlas formales e informales, conversando sobre la situación del país y donde se puede seguir mejorando", señaló Márquez y destacó el valor de poder reunir a un grupo de más de 100 selectos empresarios durante varios días seguidos. "Quizás para muchos es tan valioso como las relaciones que venimos a entablar con China", apuntó.

Finalmente, Márquez destacó el relacionamiento de los empresarios con distintas autoridades de gobierno.

Más desarrollo e innovación

En la misma línea que Márquez, Rossana Bucheli, presidenta de Megal, destaca la importancia de la misión para “intercambiar ideas con otros empresarios uruguayos y el Estado”.

Bucheli va en busca de objetivos concretos para potenciar su negocio. La empresaria contactará a proveedores existentes y nuevos en el área del GLP (gas licuado de petróleo), conocido como supergás. Además espera “ver nuevas tecnologías” y apostar por “más desarrollo e innovación”.

La influencia cultural en los negocios

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, Leonardo Loureiro, lo más importante para el sector empresarial en su conjunto es poder acrecentar las relaciones comerciales con China. "No hay dudas que hoy es nuestro principal socio comercial en bienes", destacó Loureiro.

En este partido de nuevos acuerdos y atracción de inversiones el factor cultural es desequilibrante. "En el este asiático y en China en particular es fundamental generar relaciones de confianza de largo plazo", eso se siembra en este tipo de misiones en las que además puede ser determinante la participación del gobierno. "La posibilidad de que estén involucrados los dos gobiernos le cae muy bien al empresario chino y a su gobierno, por eso la misión en conjunto potencia a las dos partes", destacó el referente de la gremial empresarial.

Cada empresario persigue su objetivo particular, algunos ya tienen negocios con el gigante asiático y quieren profundizarlos, otros están en fase exploratoria pero, en defintiva para todos es una instancia que puede ser desequilibrante.