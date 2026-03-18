Startup uruguaya nació para extender la esperanza de vida de las mascotas,  capta inversión con su modelo innovador en veterinaria y apuesta a expandirse a México

En los hogares uruguayos cada vez viven más mascotas. De hecho, según el Censo de 2023, en siete de cada 10 hogares uruguayos hay perros y gatos .

Este fenómeno no pasó desapercibido para tres emprendedores de pura cepa que con varias experiencias de negocios en su haber decidieron dar el salto con una nueva startup que llegó a revolucionar la tradicional industria clínica veterinaria. Se trata de Ignacio Guerra (CEO), Joaquín Forteza (CTO) y Juan José Mattos (COO) y su empresa Buenvet.

“Le pusimos una capa de uniformización de servicio” , comparte Ignacio Guerra en entrevista con Café y Negocios y describió el escenario de su lanzamiento en 2025 como uno en el que cada barrio-o cada cuadra- ofrecen niveles de atención o servicio disímiles para las mascotas.

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"Creamos BuenVet para que las mascotas al menos vivan dos años más" , dice el CEO y hace hincapié en que este número no es al azar, sino que se desprende de estimaciones realizadas antes de lanzar la startup en 2025 y teniendo como centro la medicina preventiva.

"La mascota pasó a ser el nuevo hijo, de hecho, en 2020 se cruzan las gráficas de cantidad de niños y cantidad de mascotas. Pasamos a tener más mascotas que niños". En este contexto, también percibieron una humanización de los animales de compañía y la apuesta por darle alimentos y atención de mayor calidad.

De hecho, Buenvet se creó en un entorno de cuidado reactivo donde la gran mayoría de las consultas se desprendían de un síntoma.

"En la veterinaria física, el tiempo promedio de atender un caso aproximadamente son tres, cuatro días desde que existe. Es decir, mi perro empieza a vomitar y recién a los cuatro días, lo llevo a la veterinaria. Eso hace que tengas un promedio de entre una y dos consultas por año. En Buenvet tenemos un promedio de seis consultas por año", subraya Guerra y atribuye esta diferencia a la simpleza de la aplicación que permite que el veterinario vaya a domicilio apenas se detecta el problema. En consecuencia, cualquier malestar o enfermedad se trata cuando su nivel de gravedad es bajo.

En la misma línea, gran parte de la tecnología que desarrollan apuesta a lo preventivo, además de la inclusión de vacunas gratis y el impulso a realizar los estudios necesarios en función de la edad del animal. "¿Cuántas veces habrás escuchado? Le descubrieron un tumor a mi mascota, es del tamaño de una pelota", reflexiona Guerra y destaca que para prevenir eso los controles periódicos son fundamentales.

En su plataforma de salud, que se centra en el servicio a domicilio, trabajan alrededor de 30 veterinarios, entre puestos directos e indirectos, y en sus planes está multiplicar por 10 esa cifra de la mano de la expansión de su negocio fuera de fronteras.

Para lograrlo en BuenVet tienen un equipo de profesionales veterinarios independientes, y su idea de fondo es trabajar con ellos en el mismo formato que plataformas como Uber, en donde puedan decidir la cantidad de horas a trabajar. "Con esto lo primero que queremos lograr es que los veterinarios ganen más", subraya Guerra.

Esa unificación del servicio en la plataforma que orquesta a los distintos profesionales veterinarios y sus especialidades dio otro salto al dotarse de tecnología al servicio del tratamiento de las mascotas.

“Lo primero que usamos es inteligencia artificial para ser un copiloto o un asistente del veterinario”, resalta el CEO.

En la operativa esto se aplica al final de la consulta cuando el veterinario presenta la grabación de la consulta ante la IA y le pide ayuda con el diagnóstico. "El veterinario junto con la inteligencia artificial terminan definiendo cuál es el diagnóstico, tratamiento y de más de la mascota", describe Guerra.

En menos de un año BuenVet ya cuenta con más de 3.000 mascotas asociadas y su idea es multiplicarlo rápidamente. "Cuando miramos para México, tenemos el objetivo de llegar a 100.000 mascotas aproximadamente en cuatro años", estima Guerra y agrega que esto representa apenas el 1% de las mascotas que hay en la capital del país azteca.

Tecnología veterinaria en clave regional

Tras finalizar su primera fase de inversión en tecnología que totalizó US$ 750.000, el próximo objetivo de Buenvet es buscar una ronda de US$ 500.000 o US$ 1.000.000 para comenzar a operar en Ciudad de México.

Pero, ¿con qué competencia se encontrarán en la región? En Chile, por lo pronto, opera CuidaPet, una plataforma similar, pero que no trabaja con el modelo de suscripción, sino con pago por uso, "porque en Chile no están acostumbrados a pagar una sociedad mutual para tu mascota", explica Guerra y apunta: "Después hay pequeños players que han intentado esto y no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es bastante difícil".

De hecho, el perfil complementario de sus cofundadores fue esencial para que Buenvet tuviera un comienzo exitoso. Guerra fue el encargado de liderar la escalada de TiendaMia a 10 mercados de Latinoamérica; Mattos es fundador de la cadena PuntoVet y en la década que lleva en el rubro acumuló experiencia en manejar 60 veterinarios y más de 10.000 mascotas. En tanto, Forteza construyó dos startups en base a datos y machine learning.

Otro punto de quiebre que están superando es el de captar capital en un contexto poco favorable. Guerra lo describe de esta forma: "El sector pet no es inteligencia artificial pura o software as a service que tienen ´ilimitados fondos´. Es una industria que está muy vieja y es un gran desafío conseguir los fondos que estamos obteniendo”. En la misma línea, la innovación en el rubro veterinario es una novedad insurgente. "No existe hace 20 años, sino hace cuatro o cinco años, Latinoamérica normalmente no innova tres o cuatro años después", reflexiona Guerra al tiempo que espera, junto con sus cofundadores, ser los encargados de llevar la bandera de la innovación tecnológica en veterinaria en toda América Latina.