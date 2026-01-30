Para promotores privados de la construcción nuevo decreto sobre megaproyectos brindará certezas a los inversores

Argentinos, brasileños y paraguayos, son los que más llegan a invertir en el rubro inmobiliario, pero a ellos se suman cada vez más estadounidenses y europeos que miran con interés el mercado inmobiliario uruguayo.

En este contexto, el nuevo presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) , Alfredo Kaplan , indicó que el decreto de "megaproyectos" que regirá a los proyectos de gran porte que ingresen a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) por cinco años "es muy importante" para incentivar la llegada de más inversiones, sobre todo, desde fuera de fronteras.

"Antes eran renovaciones anuales y eso daba incertidumbre" , remarcó Kaplan y estimó que los inversores extranjeros miran, sobre todo, hacia Punta del Este, mientras que en Montevideo el porcentaje de inversión local es más importante.

El titular de Appcu estimó que del total de los inversores en real estate "puede haber un tercio de desarrolladores que vienen con capitales del exterior".

¿Por qué el decreto de "mega-proyectos" es clave para favorecer su desarrollo en real estate? En primer lugar porque, para Kaplan, esta iniciativa que comienza a regir el 1° de febrero "consolida una política institucional".

En la operativa hasta ahora estar o no estar amparados en esos beneficios podía definir la continuidad del proyecto. En este sentido, el titular de Appcu explicó que “entre la compra del terreno y el desarrollo del proyecto pasa mucho tiempo” y en ese tiempo podía estar en juego la decisión de invertir.

"Si vos estabas pensando en comprar un terreno en julio del 24 y en diciembre vencía el esquema para presentar el megaproyecto y tenía que tener presentado el permiso a la Intendencia, los tiempos no te daban", ejemplificó Kaplan. Esto provocaba que los inversores dudaran de si invertir o no. "Ahora, esos cinco años dan una certeza importante", sostuvo.

Los beneficios de COMAP para los megaproyectos

El nuevo decreto establece que los proyectos con una inversión superior a 180 millones de UI ( unos US$ 30 millones), accederán a una exoneración del 100% de IRAE cuando sean presentados antes del 31 de diciembre de 2027, culminen sus inversiones antes del 31 de diciembre de 2029 y obtengan al menos cinco puntos en el indicador de Generación de Empleo y cuatro puntos en el indicador de adecuación tecnológica, innovación, investigación y desarrollo experimental (I+).

Los proyectos cuyo monto de inversión superen los 300 millones de UI, se presenten hasta el 31 de diciembre de 2028, ejecuten las inversiones antes del 31 de diciembre de 2031 y obtengan al menos cinco puntos en el indicador de Generación de Empleo y cuatro puntos en el indicador de I+, también tendrán una exoneración de IRAE de 100%.

Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas, estos cambios en el funcionamiento y los procesos de la COMAP lograrán una mayor agilidad e incorporarán nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de quienes utilizan la herramienta, el proceso de control y seguimiento de los proyectos.

Los tiempos del Estado

En conversación con Café y Negocios, el titular de Appcu señaló que la burocracia es el principal desafío que afecta hoy en día a los promotores privados de la construcción y explicó cómo son los tiempos del Estado a los que se ven sujetos al momento de promover un proyecto. "Presento un permiso de construcción y me puede llevar un año en la Intendencia de Montevideo obtener el permiso, en la medida en que no haya observaciones-y esto es válido para las intendencias, para catastro, para Comap, para la ANV- después de cierta cantidad de meses debería haber una promulgación ficta del permiso bajo la responsabilidad de los técnicos actuantes si hubo algún desvío de la norma, pero no puede ser que estén un año si no hay observaciones que justifiquen el tema", analizó Kaplan y destacó: "Agilizar los tiempos del Estado va a ser una preocupación de Appcu en este año 2026".

En este sentido, en los primeros meses de gestión el ministro de Economía, Gabriel Oddone, hizo hincapié en varias oportunidades en la vocación del gobierno por innovar en la gestión del Estado y apostar por la inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos. Consultado a propósito Kaplan indicó que desde Appcu "se han pedido reuniones a tales efectos".

Desdolarización inmobiliaria

"Un problema serio que tenemos es que se vende en dólares y los costos son en cualquier otra moneda que no son los dólares, con lo cual se provoca en un desfasaje importante", señaló el presidente de Appcu.

¿Es posible ir hacia la desdolarización? Para Kaplan puede suceder en algunos segmentos, pero en el caso del sector inmobiliario la asociación al dólar en la población es tan fuerte que desatarlo y asociarlo, por ejemplo, a la unidad indexada sería muy forzado. "Lo primero que harían sería preguntar cuántos dólares son", apuntó y estimó que en las ventas que se hacen a 20 años sí se podría plantear que los saldos fueran en unidades indexadas.