Nuevos CEOs, figuras que anunciaron giros en sus trayectorias y exautoridades que regresaron a la actividad privada: las movidas gerenciales más destacadas del 2025

Grandes empresas como BBVA, Scotiabank, Indutop, TiendaMía, PepsiCo y Coca-Cola anunciaron durante 2025 cambios en sus cúpulas de liderazgo en Uruguay , en movimientos que reflejan tanto procesos de renovación interna como ajustes estratégicos, frente a un contexto económico y competitivo en transformación.

A estos cambios se sumaron figuras de peso del ecosistema empresarial, como Jean-Christophe Tijeras, que comunicaron giros en sus trayectorias profesionales , así como exautoridades del anterior gobierno que regresaron a la actividad privada, despertando expectativas en sectores clave por su experiencia y redes.

En este período, BBVA Uruguay anunció un nuevo country manager . De esta manera Franco Cinquegrana asumió el cargo en sustitución de Alberto Charro, quien se retira del Grupo BBVA tras más de 35 años de trayectoria.

Cinquegrana se incorporó a BBVA hace más de 15 años y ha ocupado diferentes posiciones de responsabilidad en la institución. Durante su trayectoria se desempeñó como director de innovación y modelos de negocio, así como de desarrollo de negocio y, hasta ahora, lideraba el área de client solutions en Uruguay. Desde BBVA señalaron que el ejecutivo ha tenido un papel clave en el impulso de la transformación digital del banco así como del crecimiento del negocio.

Scotiabank también renovó liderazgo

maximiliano-saporito-11

En el mundo de las instituciones financieras también hubo otro cambio relevante. Scotiabank Uruguay, la filial local del grupo financiero canadiense anunció la designación de Maximiliano Saporito como su nuevo CEO. El anuncio se produjo tras la salida del exCEO, Horacio Correge, quien ocupaba ese puesto desde 2018.

Saporito cuenta con una sólida trayectoria en el sector financiero y hasta el momento estaba a cargo de Banca Retail & Pymes en la institución.

El objetivo de su gestión será continuar fortaleciendo la presencia de Scotiabank en Uruguay, fortalecer la estrategia de regionalización y potenciar el desarrollo de productos y servicios innovadores para los distintos segmentos del mercado.

“El nombramiento de Maximiliano Saporito representa un nuevo impulso al compromiso de Scotiabank con la excelencia, la innovación y el servicio. La prioridad de Scotiabank es brindar una excepcional experiencia con un enfoque en crear relaciones más profundas y significativas entendiendo las necesidades de nuestros más de 500.000 clientes en Uruguay”, expresaron desde la empresa en un comunicado al que accedió Café y Negocios.

Novedades en la cúpula del comercio electrónico transfronterizo

captura-pantalla-2025-11-05-162144

Por otra parte, Tiendamia, el servicio de comercio electrónico transfronterizo que permite a los uruguayos comprar productos de tiendas de Estados Unidos como Amazon, eBay y Walmart y recibirlos en su hogar anunció que tendrá una nueva country manager. Se trata de la ejecutiva Cecilia Gene, quien asumirá en reemplazo de Carlos Steneri, que pasará a desempeñar el cargo regional de head of sourcing de la compañía.

Gene inició su carrera en el área de marketing y comunicación, donde descubrió su pasión por el desarrollo de marca, las estrategias digitales y el crecimiento de negocios en entornos dinámicos y desafiantes.

Durante su trayectoria formó parte de Natura &Co, donde tuvo la oportunidad de asumir distintos roles estratégicos tanto en Argentina como en Estados Unidos, hasta llegar a desempeñarse como head of operations & growth leader en Natura USA.

Antes de esa etapa, lideró el equipo de growth en Netshoes, una de las empresas pioneras del e-commerce en América Latina.

“En esta nueva etapa mi foco está puesto en seguir ampliando y profundizando la oferta de marcas de calidad de origen estadounidense, fortaleciendo la propuesta de valor de Tiendamia y acercando a los clientes uruguayos productos auténticos y de tendencia”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios sobre la nueva posición.

Al mismo tiempo adelantó que está muy enfocada en potenciar el universo femenino a través de Tiendamia Glam, la nueva vertical de moda, belleza y lifestyle, que busca inspirar, acompañar y ofrecer una experiencia más curada, cercana y aspiracional.

El grupo uruguayo de retail de moda que tiene nueva CEO

whatsapp-image-2025-10-07-at-094850-1

Indutop, grupo uruguayo de retail de moda que reúne las marcas Daniel Cassin, Allie, Piece of Cake y Paddock, nombró a Alina Guevgeozian como su nueva CEO. La ejecutiva, que cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector, tomará la posición que anteriormente ocupaba Gabriel Kruchinski, quien seguirá liderando la empresa como director y accionista.

En su camino profesional Guevgeozian fue gerente general de BAS y de Farmacia San Roque y gerente del área de ventas de Inditex en Buenos Aires, grupo empresarial español propietario de marcas como Zara, Pull&Bear, Bershka, y Stradivarius.

Según adelantó a Café y Negocios la nueva CEO, su gestión estará enfocada en consolidar identidad y posicionamiento de las marcas, fortalecer la omnicanalidad y avanzar en la profesionalización de la empresa, “impulsando una cultura orientada a la innovación y la cercanía con el cliente”.

Novedades en el sector de bebidas

En el ámbito de las bebidas, Pepsico anunció el nombramiento de Mariana Caizza como nueva country manager de PepsiCo Bebidas en Uruguay y Bolivia. La ejecutiva es argentina, licenciada en administración de empresas y cuenta con dos especializaciones en negocios por IAE Business School.

_dsc9521-foto-mariana-caizza

Caizza cuenta además con más de 20 años de experiencia en consumo masivo e ingresó a PepsiCo en 2009. Durante su trayectoria ocupó distintas posiciones de liderazgo en la compañía: fue gerente de marketing de bebidas energéticas y deportivas para Cono Sur, y en los últimos tres años lideró el equipo de aceleración de demanda y digitalización.

Desde esta nueva posición como country manager estará al frente de la estrategia del negocio en los dos países como líder de un portafolio que incluye marcas como Pepsi, 7Up, Gatorade, Mirinda, Paso de los Toros, H2Oh! y Rockstar.

“Su habilidad para liderar procesos de transformación y promover un crecimiento sostenible la posiciona como una figura clave para seguir fortaleciendo el negocio de bebidas de PepsiCo en Uruguay y Bolivia”, sostuvieron desde la empresa.

También en este sector, Leonardo García fue nombrado gerente general para Coca-Cola en Uruguay y Argentina. En su nuevo rol, el ejecutivo será responsable de fortalecer el liderazgo de la compañía en la región.

Recorte-de-imagen-para-web-55

García cuenta con más de 22 años en la compañía, inició su carrera en Brasil y ocupó posiciones clave en distintas áreas. En 2014 asumió el liderazgo de marketing en China y luego se trasladó a Shanghái como director de franquicias; más tarde asumió la posición de gerente general en Taiwán y fue gerente general para Vietnam y Camboya.

Es licenciado en administración de empresas por la Universidad de Brasilia y cuenta con un MBA en marketing por la Fundação Getúlio Vargas.

“Asumir el liderazgo de mercados como Argentina y Uruguay, representa una oportunidad única para aportar la experiencia y la perspectiva global que he adquirido en mercados desafiantes a lo largo de mi carrera. Me entusiasma contribuir al crecimiento sostenible en países tan dinámicos y estratégicos para nuestra compañía”, comentó García.

Un nombre de peso que se va

jean-christophe-tijeras-ceo-grupo-disco-uruguay

En el ámbito de los cambios gerenciales, uno de los anuncios que más sorpresa generó fue el de Jean Christophe Tijeras, que se retira de Grupo Disco Uruguay. A través de un comunicado Grupo Disco Uruguay (GDU) informó que tras cinco años al frente de la empresa su gerente general dejaría su cargo en la compañía.

Su salida se hizo efectiva en diciembre y, según señalaron desde la compañía, este cambio gerencial obedece a la decisión del ejecutivo de asumir nuevos desafíos profesionales fuera del país.

“Ha sido un privilegio acompañar a equipos de gran nivel en una etapa de profunda transformación, siempre con el cliente y la calidad como ejes centrales. Me voy muy orgulloso de lo logrado y confiado en el futuro de GDU, una empresa que ya forma parte de mi vida”, sostuvo el francés que asumió como CEO de GDU en 2021 y cuenta con una amplia trayectoria en el sector supermercadista, tanto en Uruguay como en la región.

Desde la empresa destacaron que Tijeras lideró una etapa clave en la evolución de GDU, impulsando la transformación del negocio y consolidando el liderazgo de la compañía en el mercado uruguayo.

Las figuras del gobierno anterior que volvieron al sector privado

Otros nombres que se destacaron en el año fueron los de Salvador Ferrer, expresidente del BROU durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien asumió como CEO de Nobilis, firma de capitales nacionales especializada en gestión patrimonial, y Azucena Arbeleche, exministra de Economía y Finanzas, que asumirá como directora independiente del banco Itaú.