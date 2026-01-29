Tenso cruce entre panelistas en Esta boca es mía: Valeria Ripoll y Soledad González discutieron y les cortaron los micrófonos

Valeria Ripoll y Soledad González se cruzaron en Esta boca es mía

Un debate sobre la observación realizada por el Ministerio de Educación y Cultura al Sunca por irregularidades y las divisiones internas en el Sindicato de la Construcción escaló en la emisión de este miércoles de Esta boca es mía en Canal 12, con un tenso cruce entre las panelistas Valeria Ripoll y Soledad González.

La exsindicalista y excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional y la politóloga y militante feminista se cruzaron luego de que Ripoll cuestionara a los dirigentes sindicales "que están de los dos lados del mostrador" y en paralelo hacen política partidaria.

"Todos somos seres políticos, y los líderes sindicales, como fui en su momento, somos dirigentes políticos, y obvio que todos los días de nuestra vida tomamos decisiones políticas y tenemos discusiones políticas. El problema es cuando a los sindicatos los dirige la política partidaria. A veces no se diferencia, y hay sindicatos, corrientes sindicales, que están tomadas por sectores políticos, por sectores del Frente Amplio. Lo que ha hecho el Partido Comunista en el movimiento sindical es destructivo", lanzó Ripoll.

"El priorizar el Partido por arriba de tu rol sindical, que no te importan los trabajadores, y que te digan como me dijeron a mi cuando estaba en Adeom desde el Partido Comunista, 'si tiene que caer Adeom, que caiga, pero el frente amplio no puede perder el gobierno y no le podemos pegar a Daniel Martínez' (en referencia a las elecciones nacionales de 2019). A vos no te pone un partido, te ponen tus compañeros para que mejores su vida. Y hoy en el pit cnt pasa lo mismo. Los dirigentes sindicales pueden pasar a la política partidaria, pero no se puede estar de los dos lados del mostrador, no se puede ser diputado y tomarte un tiempito para volver a tu sindicato porque tu sector está perdiendo ", agregó.

"Todo lo que denunciás se te cae": la respuesta de Soledad González a Valeria Ripoll en Esta boca es mía

Luego de esos comentarios de Ripoll, González intervino y le dijo a su compañera de programa "estás tergiversando, estás diciendo una cosa errónea, Valeria, por favor, tu fuiste comunista, ocupaste un lugar de responsabilidad en un sindicato, te fuiste del Partido Comunista y seguiste siendo secretaria general del sindicato"

"Todo lo que denunciás se te cae, porque tu vida prueba que no sucedió lo que vivís diciendo que te sucedió", le dijo González.

Ante ese comentario, Ripoll retrucó "Fui la única que denunció lo que hace el Partido Comunista. Me prendieron fuego mi casa".

González respondió con ironía, mientras ya las dos mujeres se hablaban encima la una a la otra. "No me digas nada, estás viva de casualidad. Ay, tremendo. No conozco a nadie más que le haya pasado, solo vos", comentaba la politóloga.

"Reíte todo lo que quieras, sos patética", le lanzó Ripoll. En ese punto, y mientras las dos panelistas se seguían peleando, el conductor del programa, José Sena intervino: "cortamos los micrófonos", pidió a la producción.