El futuro incierto de Matías Viña tras el mal debut con Uruguay en el Mundial 2026: sin lugar con Coudet en River Plate argentino que lo quiere devolver a Flamengo, que no lo necesita

El mercado de pases de Flamengo se mueve con fuerza, y la reestructuración de la banda izquierda es una de las prioridades de la dirigencia. Mientras el club carioca evalúa sus opciones actuales con Alex Sandro (renovado hasta 2027) y Ayrton Lucas, el nombre del uruguayo Matías Viña vuelve a estar sobre la mesa, aunque su situación contractual añade una dosis de complejidad a la parte deportiva del club, ya que está a préstamo en River Plate de Argentina que quiere rescindir su contrato.

Actualmente, el defensor juega el Mundial 2026 con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y tuvo un muy mal debut ante Arabia Saudita, en el que fue sustituido a los 45 minutos por Juan Manuel Sanabria, quien seguramente se ganará el puesto de titular contra Cabo Verde para el partido del domingo.

Aunque el acuerdo inicial con River Plate se extiende hasta fin de año, el panorama en Buenos Aires es adverso: la prensa local asegura que Viña no forma parte de los planes del director técnico Eduardo Coudet. A pesar de esto, la directiva del Millonario no notificó formalmente a Flamengo ninguna intención de romper el vínculo de manera anticipada.

El paso de Matías Viña por el fútbol argentino estuvo lejos de las expectativas. Con apenas 14 partidos disputados -10 de ellos partiendo desde el once inicial-, el lateral ha sido el blanco de duras críticas por parte de los hinchas debido a su rendimiento irregular.

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El propio futbolista reconoció que su mudanza a Argentina respondió a una necesidad urgente de ganar ritmo y rodaje de cara al Mundial 2026, una continuidad que las lesiones y la fuerte competencia interna le impedían tener en Río de Janeiro con Flamengo.

"Fue un paso importante ir a River para buscar continuidad... Me fui pensando en el Mundial", confesó el jugador en una entrevista reciente con la FIFA.

La resolución de su futuro inmediato no será sencilla. Si bien River Plate pretende negociar una rescisión anticipada para liberar masa salarial, el contrato estipula una penalización económica que los argentinos deberían abonar si deciden romper el acuerdo antes de diciembre.

Al mismo tiempo, el préstamo original incluye cláusulas de compra obligatorias ligadas a objetivos deportivos que parecen lejanos.

Con un contrato vigente con Flamengo hasta 2028, el futuro de Matías Viña se debate hoy entre la necesidad de negociar una salida en Buenos Aires y un regreso a un plantel brasileño que, por ahora, no tiene apuro por su retorno.