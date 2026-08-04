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Boca Juniors tiene en carpeta al ecuatoriano Enner Valencia y a Chimy Ávila: los detalles de las negociaciones

Boca Juniors busca un centrodelantero y el club tiene en carpeta a Enner Valencia y a Chimy Ávila, ambos futbolistas libres y sin equipo

4 de agosto de 2026 9:25 hs
Enner Valencia

Enner Valencia

Foto: Rodrigo Buendía / AFP

Boca Juniors se mantiene activo en el mercado de pases y una de las posiciones que pretende reforzar, tanto el Vasco Arruabarrena como el presidente Juan Román Riquelme, es la del centrodelantero y es por eso que la dirigencia baraja dos opciones: el ecuatoriano Enner Valencia y el argentino Chimy Ávila.

Ambos futbolistas están libres y con el pase en su poder, lo que de cierto modo facilita las negociaciones. Valencia, quien quedó en libertad de acción de Pachuca de México y viene de jugar el Mundial 2026, tenía todo acordado para jugar en Talleres de Córdoba y reencontrarse con Jorge Sampoli, quien lo hizo debutar en Emelec en 2010.

Enner Valencia

Enner Valencia

Sin embargo, Valencia le comunicó a Talleres su decisión de no llegar al equipo cordobés y también se descartó una posible vuelta a Emelec, luego de que haya surgido la información de un interés de Boca Juniors.

Chimy Ávila, otro delantero en el radar de Boca Juniors

Sin embargo, el otro futbolista que está en carpeta de Boca Juniors y que no es la primera vez que se lo vincula con el xeneize, es el delantero argentino Ezequiel Chimy Ávila, delantero de 32 años que quedó libre tras acordar la resición su contrato con el Real Betis de España.

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Chimy &Aacute;vila, en el radar de Boca Juniors

Chimy Ávila, en el radar de Boca Juniors

Ávila viene de quedar libre en el Real Betis tras nueve temporadas en España, donde además vistió los colores de Huesca y Osasuna. Su contrato vencía a mediados del próximo año, pero acordó la rescisión y su deseo es volver al país. Esto le facilita las cosas a la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme ya que, al igual que con Valencia, únicamente tendría que arreglar con el futbolista.

Ávila ya estuvo en el radar de Boca el mercado pasado, pero la dirigencia se decantó por Adam Bareiro. La lesión y la larga recuperación del último mencionado, sumado a la salida de Edinson Cavani tras rescindir su contrato, hace que el xeneize deba reforzar esa posición.

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