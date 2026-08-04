Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Miércoles:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Mundo / TECNOLOGÍA

La nueva "cúpula de hierro láser" que presentó un país de Sudamérica: cómo funciona y para qué se utilizará

El dispositivo combina estructuras físicas con tecnología lumínica para impedir que las aves se posen en edificios y monumentos, sin causarles daño.

4 de agosto de 2026 10:12 hs
Cúpula laser de Rafaela

Cúpula laser de Rafaela

La ciudad argentina de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, puso en marcha un novedoso sistema para proteger el centro urbano de la presencia masiva de palomas y otras aves.

Bautizado como una "Cúpula de hierro láser", el dispositivo combina estructuras físicas con tecnología lumínica para impedir que los animales se posen en edificios y monumentos, sin causarles daño.

Cúpula laser de Rafaela

Cúpula laser de Rafaela

El proyecto toma su nombre por analogía con la Cúpula de Hierro de Israel, aunque su objetivo no es militar. En este caso, la iniciativa busca reducir los inconvenientes sanitarios y los daños materiales que provoca la concentración de aves en espacios públicos.

Más noticias

40 toboganes, capacidad para 10.000 personas e inversión de casi US$100 millones: inauguran el mejor parque acuático de América Latina

Al menos 72 migrantes marroquíes murieron intentando entrar al enclave español de Ceuta

¿Cómo funciona la "cúpula láser" de Rafaela?

El sistema fue instalado en distintos sectores del microcentro de Rafaela. Consiste en una red de tensores de acero que dificulta el aterrizaje de las aves y en equipos láser que proyectan haces de luz en horarios específicos.

Estos movimientos generan un efecto visual que los animales interpretan como una amenaza, por lo que evitan permanecer en la zona. La tecnología se programa para operar principalmente durante el amanecer y el atardecer, momentos de mayor actividad de las bandadas.

El mecanismo no utiliza productos químicos ni elementos que lesionen a los animales. Su finalidad es modificar el comportamiento de las aves para que busquen otros lugares donde posarse.

El Municipio impulsó la iniciativa tras registrar reiterados problemas vinculados con la acumulación de excrementos, el deterioro del mobiliario urbano y las tareas permanentes de limpieza en el casco céntrico.

Según explicó Pablo Capovilla, asesor de la subsecretaría y especialista en aves, los métodos que se llevan adelante se basan en "acciones disuasivas" con el "objetivo de que en los lugares donde ocasionan mayor problemática se implementan estrategias para correrlas y que se vayan a otro lado donde no ocasionen tantos problemas".

Desde el municipio indicaron que la combinación de barreras físicas y tecnología láser busca ofrecer una solución de largo plazo para preservar edificios públicos, monumentos y espacios de circulación peatonal.

Las más leídas

Avanti cambió de dueño: la empresa familiar oriunda de Paysandú que llegó a la tercera generación y ahora apuesta a profundizar su exportación en mercados como EEUU, Emiratos Árabes y Brasil

Inumet cesó su alerta amarilla por tormentas fuertes

El testimonio del joven que encontró a Pepa Almendra: los minutos previos al hallazgo, la actuación policial y la última foto con vida de la joven

Presidente de la Cámara de Comercio sobre reducción de jornada laboral: "Nosotros entendemos que hoy no están dadas las condiciones"

Temas

cúpula Sudamérica

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos