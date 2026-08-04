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La impactante foto de la mano de un exgolero campeón del mundo y de la Liga de Campeones, entre varios títulos

El estado de su mano llamó la atención al saludar en la llegada al funeral de Franco Baresi

4 de agosto de 2026 9:11 hs
La mano de Dida

La mano de Dida

Foto: AFP

Entre las fotos de las leyendas de AC Milan que este martes despidieron a Franco Baresi, el histórico capitán del equipo rossonero fallecido la semana pasada, hubo una que llamó la atención.

Se trata de la imagen del exarquero brasileño Dida, quien al saludar a los hinchas presentes en la basílica de San Ambrosio dejó ver el estado de su mano derecha.

Nelson Dida en el funeral de Franco Baresi

Nelson Dida en el funeral de Franco Baresi

En la foto se ve como tiene deformado su dedo chico, lo que se aprecia a simple vista.

Dida, de 52 años, jugó en Milan desde la temporada 2000/01 a 2009/10, ciclo en el que ganó dos Ligas de Campeones entre varios títulos continentales, intercontinentales y de Italia.

Dida se queda a seis minutos del récord de imbatibilidad

El último adiós a Franco Baresi, el legendario capitán de Milan, rodeado de estrellas que lo acompañaron y de miles de hinchas; mirá las fotos

Además, formó parte del plantel de Brasil campeón del mundo en 2002 y de la Copa América de 1999 que los pentacampeones le ganaron a Uruguay por 3-0 en Paraguay, entre otros títulos.

Campeón del Mundo con Brasil en 2002
Campeón del Mundo con Brasil en 2002

Dida es uno de los pocos jugadores, junto a Cafu y Ronaldinho, en haber ganado Champions League, Copa Libertadores, Mundial, Copa América y Confederations Cup.

Tras retirarse en 2015, luego de volver a su país para jugar en Corinthians, Portuguesa, Gremio e Inter, el brasileño ha trabajado como entrenador de arqueros en Milan.

"Heridas de guerra" de los arqueros

El problema que tiene Dida en su mano es habitual en goleros, como le había pasado al brasileño ex Nacional Manga, fallecido en 2025.

Manga, a los 86 años
Manga, a los 86 años

Y también al argentino Gastón “Gato” Sessa, quien tiene ambos dedos chicos de sus manos afectados por una fractura y una rotura de ligamentos.

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