Tres chilenos y un uruguayo con antecedentes: quiénes son los detenidos por el ataque al cajero de Parque Miramar

La investigación por el intento de robo a un cajero automático mediante explosivos en Parque Miramar , ocurrido durante la madrugada de este viernes, dejó hasta el momento cuatro personas detenidas , tres de ellas de nacionalidad chilena , y la incautación de un arma robada a un policía, un vehículo hurtado y los elementos utilizados para provocar la explosión.

El ataque ocurrió en un complejo comercial ubicado sobre Avenida de las Américas , en Paso Carrasco.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, el Centro de Comando Unificado (CCU) recibió una alerta por la detonación registrada en un cajero automático del Banco Itaú.

Así fue el momento en que la Policía detuvo a uno de los sospechosos del ataque al cajero de Parque Miramar

Cuando efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) llegaron al lugar, observaron una camioneta en la que varios hombres escapaban a alta velocidad.

Los sospechosos ignoraron la voz de alto y huyeron hacia Montevideo. Durante la persecución arrojaron grampas "miguelitos" sobre la calzada para dificultar el avance de los patrulleros y realizaron maniobras a contramano.

La persecución terminó cuando la camioneta despistó en la zona de avenida Bolivia y Ostende, en Carrasco. Los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie por predios cercanos.

Quiénes son los detenidos

Tras un operativo conjunto entre las policías de Canelones y Montevideo, fueron detenidos inicialmente tres sospechosos:

J. M. V. O. , ciudadano chileno de 44 años .

, ciudadano de . F. M. A. C. , ciudadano chileno de 35 años .

, ciudadano de . F. N. M. G., uruguayo de 28 años, poseedor de cinco antecedentes penales.

Horas más tarde, sobre las 11:30, las tareas de inteligencia permitieron localizar y detener a un cuarto integrante de la banda, un ciudadano chileno de 37 años, durante una inspección autorizada en una vivienda ubicada en la zona de Pensamientos y Calcagno, en Paso Carrasco.

Qué incautó la Policía

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron una camioneta Citroën Berlingo que circulaba con matrículas apócrifas y que tenía requisitoria por hurto desde el 14 de julio en Montevideo.

Además, sobre la ruta de fuga encontraron un morral con una pistola Glock calibre 9 milímetros, denunciada como robada a un efectivo del Ministerio del Interior, junto con 25 cartuchos.

En la escena del ataque también fueron abandonados los elementos utilizados para intentar abrir el cajero mediante explosión, entre ellos dos garrafas de gas, un tanque de oxígeno, baterías y herramientas de corte.

No lograron llevarse el dinero

Aunque la explosión provocó daños estructurales en el local del Banco Itaú y afectó también a una farmacia y un cambio ubicados en el mismo complejo comercial, la Policía informó que los delincuentes no lograron vulnerar las bandejas donde se encontraba el dinero.

Por ese motivo, el intento de hurto no llegó a consumarse.

Cómo sigue la investigación

La escena fue relevada por la Dirección Nacional de Policía Científica, mientras que la investigación continúa a cargo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Policía de Canelones, bajo la conducción de la Fiscalía competente.

Los investigadores procuran determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y si la organización está vinculada a otros ataques similares registrados en el país.