"Nación maldita", el insulto de Alex Ferguson a Uruguay tras su clasificación en México 1986 como el último mejor tercero con solo 2 puntos y saldo de -5 goles

El concepto de "mejor tercero" volvió a los mundiales luego de varias décadas y la selección uruguaya mira de reojo esa posibilidad para poder superar la fase de grupos del Mundial 2026 .

La celeste se jugará la clasificación a 16avos de final del torneo que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México enfrentando a España el viernes a la hora 21.00 en Guadalajara.

Uruguay no hizo los deberes ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) y ahora necesita sumar ante el campeón de Europa, uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo.

Con una victoria, Uruguay estará clasificado a 16vos de final. Si empata puede clasificar como segundo (si no hay ganador entre Arabia Saudita y Cabo Verde) y si pierde será tercero y deberá calcular su diferencia de goles para compararse con los otros 12 torneos del Mundial, de los que los mejores ocho avanzan a 16avos de final.

España va por el primer puesto ante la selección uruguaya en el Mundial 2026: el zaguero Aymeric Laporte analizó el cruce, recordó su debut con Marcelo Bielsa y fue contundente: "No jugamos para empatar"

El partido reciente de Uruguay en el que Marcelo Bielsa tuvo que aplicar un planteo "no preferido" y que le puede servir como ensayo para el duelo contra España

La celeste tiene muy buena experiencia en clasificar como mejor tercero. Lo hizo en México 1986 e Italia 1990. La última vez que se aplicó este sistema fue en Estados 1994 donde Uruguay no estuvo. En Francia 1998 los mundiales pasaron a jugarse entre 32 países y hasta este 2026 solo se clasificaban los primeros y los segundos.

En España 1982, el número de participantes de los mundiales creció de 16 a 24 países, pero en ese torneo los dos primeros de cada grupo pasaban a un grupo de cuartos de final integrado por tres selecciones de los que solo los primeros pasaban a semifinales.

En México 1986 se agregaron por primera vez los octavos de final, razón por la que clasificaban los dos primeros de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros. Los dos peores terceros quedaban eliminados.

Uruguay debutó aquel Mundial empatando 1-1 con Alemania, con gol de Antonio Alzamendi, tras un error insólito de Lothar Mathäus, y luego sobrevino la catástrofe al ser humillado 6-1 contra Dinamarca.

Terminada la segunda rueda de los partidos del grupo, el panorama de Uruguay era sombrío y las chances de clasificación muy escasas. Un punto y saldo de goles de -5.

Sin embargo, la celeste fue favorecida por dos factores. Uno fue temporal: el fixture determinó que los partidos del grupo E, donde estaba Uruguay, se jugaran en la última fecha disponible, el 13 de junio. El otro fue atemporal: hasta Italia 1990 los ganadores de cada partido sumaban dos puntos y a partir de Estados Unidos 1994 se suma de a tres por victoria.

El 9 de junio, Francia goleó 3-0 a Hungría que venía de perder 6-0 con Unión Soviética y de ganarle 2-0 a la debutante Canadá.

Eso dejó a los húngaros terceros con dos puntos y un saldo de -7 goles.

Para superarlo, a Uruguay le bastaba empatar contra Escocia en la última fecha. Pero con eso solo no alcanzaba.

El 10 de junio, Argentina derrotó 2-0 a Bulgaria, pero ese resultado no favoreció a Uruguay porque Bulgaria quedó tercera con dos puntos y un saldo de -2.

El 11 de junio, Bélgica alcanzó su clasificación a octavos al empatar 2-2 con Paraguay llegando a tres puntos.

Uruguay ya no tenía chances de superar al eventual tercero del grupo F que terminó siendo Polonia, goleada el 11 de junio 3-0 por Inglaterra con hat-trick de Gary Lineker. Los polacos avanzaron con tres puntos.

El 12 de junio se dieron resultados lógicos en el grupo D y ahí el alma le volvió al cuerpo al golpeado Uruguay de Borrás.

Brasil goleó 3-0 a Irlanda del Norte y España hizo lo propio con Argelia dejando a ambos perdedores en el fondo de la tabla con un punto, producto del empate entre sí en la primera fecha (1-1). Los europeos terminaron terceros con un punto y a esa altura ya estaban eliminados del Mundial.

El 13 de junio, en Neza, Uruguay entró a la cancha contra Escocia sabiendo que con un empate, se clasificaba a octavos como el cuarto mejor tercero.

Escocia, por su parte, necesitaba ganar para clasificar.

A los 52 segundos, José Batista registró la expulsión más rápida en la historia de los mundiales.

Sin embargo, Uruguay aguantó el cero y logró el pase a los octavos de final.

El capitán Jorge Barrios cruzó la cancha de rodillas por haber logrado la clasificación.

En conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador de Escocia, Alex Ferguson, declaró que Uruguay era una "nación maldita". Luego de ese torneo pasó a dirigir a Manchester United hasta el 2013.

Uruguay perdió en octavos de final 1-0 con Argentina que contó con un gran partido de Diego Armando Maradona al que le anularon mal un gol. El tanto del triunfo fue de Pedro Pasculli, tras un error de Eduardo Acevedo.

La celeste -que solo jugó con ese color ante Alemania, en el resto de los partidos lo hizo de blanco- mejoró en los 15' finales con el tardío ingreso de Ruben Paz, pero no le alcanzó para llegar al empate y quedó eliminado.

Cuatro años después, en Italia, Uruguay volvió a clasificar como el último mejor tercero, pero esa vez con un punto más que Austria y Escocia.